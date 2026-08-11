Projekt przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ma zakończyć kosztowne i mało skuteczne postępowania egzekucyjne związane z należnościami wobec ZUS.

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Rząd w komunikacie przekazał, że w wielu przypadkach wpłaty nie zmniejszają znacząco głównej kwoty długu, ponieważ są przeznaczane przede wszystkim na odsetki i koszty egzekucji. Według szacunków, w ciągu 10 lat dalsze dochodzenie tych należności kosztowałoby ok. 135 mln zł, przy wpływach szacowanych na ok. 13,9 mln zł.

Według projektu należności dotyczące składek społecznych powstałych przed 1 stycznia 1999 r. zostaną umorzone z mocy prawa. Oznacza to, że nie będzie trzeba składać wniosku w tej sprawie ani przechodzić indywidualnego postępowania w ZUS.

Umorzone zostaną też odsetki, dodatkowe opłaty i inne koszty

Razem z główną kwotą zadłużenia zostaną umorzone m.in. odsetki za zwłokę, dodatkowe opłaty, koszty upomnienia i koszty egzekucyjne. Wygaśnie także zabezpieczenie długu, np. hipoteka lub zastaw.

Postępowania dotyczące należności objętych ustawą zostaną umorzone. ZUS przekaże informacje o umorzonych należnościach organom egzekucyjnym, a także syndykom, sądom i osobom prowadzącym postępowania restrukturyzacyjne.

Informacja o umorzeniu trafi na indywidualny profil PUE ZUS, czyli internetowy serwis, przez który można załatwiać sprawy w ZUS.

Osoby, które nie mają takiego profilu, otrzymają zawiadomienie na ostatni adres do korespondencji zgłoszony w ZUS. Będzie można również otrzymać zaświadczenie potwierdzające umorzenie należności.

Osoby, dla których zachowanie należności może mieć znaczenie, np. przy ustalaniu przyszłych uprawnień emerytalnych lub kapitału początkowego, będą mogły zrezygnować z umorzenia. Po otrzymaniu zawiadomienia od ZUS będą miały na to 30 dni.

Nowe przepisy mają wejść w życie pierwszego dnia miesiąca po 5 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.