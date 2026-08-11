Rzeczpospolita

Plus Minus
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Czy gospodarczy pościg Polski za Zachodem nadal ma sens? Odpowiedź trzeba rozbić na trzy części

Skoro PKB per capita przestaje rosnąć w Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii, to czy dalsza konwergencja do poziomu Zachodu w ogóle ma jeszcze sens jako cel strategiczny?

Publikacja: 11.08.2026 16:02

Pytanie o kierunek rozwoju jest dzisiaj coraz częściej zadawane, a tak nie było – kiedyś biegnięcie

Pytanie o kierunek rozwoju jest dzisiaj coraz częściej zadawane, a tak nie było – kiedyś biegnięcie za Zachodem było oczywiste. Natomiast Polska nie zbliża się do granicy technologicznej równomiernie we wszystkich sektorach.

Foto: AdobeStock

Piotr Arak

Teza Krzysztofa Mazura o „państwie absorpcyjnym” („Polska z kulą u nogi”, „Plus Minus”, 18-19 lipca 2026 r.) opisuje ostatnie cztery dekady tak, jakby absorpcja była polskim stanem naturalnym, a podmiotowość – ambicją dopiero do wynalezienia. To nie jest jednak spór o coś, czego Polska nigdy nie próbowała. XX wiek dał nam dwa „eksperymenty” w przeciwnych kierunkach, a ich wyniki są bardziej pouczające niż sama dychotomia absorpcja–podmiotowość, bo pokazują, że każdy z modeli zawodzi z innego powodu ekonomicznego.

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