Do wykazu prac legislacyjnych Ministra Zdrowia wpisano projekt nowelizacji rozporządzenia dotyczącego świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Zakłada on rozszerzenie dostępu do leczenia za pomocą pompy insulinowej. Nowe przepisy mają objąć osoby po 26. roku życia, z cukrzycą typu 1 lub typu 3, u których występuje co najmniej jedno dodatkowe kryterium medyczne.

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Obecnie refundacja obejmuje pacjentów do 26. roku życia

Resort nie określił jeszcze, jakie dokładnie warunki będą musieli spełnić pacjenci ani kiedy zmiany wejdą w życie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami leczenie pompą insulinową jest obecnie finansowane przez NFZ wyłącznie do ukończenia 26 lat. Pacjent musi dodatkowo spełniać określone kryteria medyczne. Należą do nich między innymi nawracające ciężkie hipoglikemie, hiperglikemie o brzasku, znaczna niestabilność poziomu glukozy, przewlekłe powikłania cukrzycy lub kwasica ketonowa.

Na razie opublikowano jedynie zapowiedź nowelizacji. Pełne zasady refundacji zostaną przedstawione w projekcie rozporządzenia.

Ministerstwo zmienia dotychczasowe stanowisko

Planowana reforma oznacza zmianę podejścia resortu. Jak donosi Rynek Zdrowia, jeszcze wiosną 2025 roku Ministerstwo Zdrowia poinformowało Rzecznika Praw Obywatelskich, że nie planuje rozszerzenia refundacji.

Po kolejnych wystąpieniach RPO resort zlecił jednak Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji ponowną analizę zasadności zmian. Wpisanie projektu do wykazu prac legislacyjnych daje pacjentom nadzieję, że obowiązujący limit wieku w końcu zostanie zniesiony.

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