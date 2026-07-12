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Psycholog: Zdecydowana większość osób, która uważa, że może mieć ADHD, w rzeczywistości go nie ma

– Niektóre osoby otrzymują diagnozę, choć ADHD w rzeczywistości nie mają – przyznaje prof. UAM dr hab. Tomasz Hanć, specjalizujący się w badaniu, diagnozie oraz terapii ADHD. Jednocześnie zauważa, że „w Polsce diagnozę otrzymuje zaledwie co dziesiąta osoba dorosła z ADHD”.

Publikacja: 12.07.2026 20:46

Niektóre osoby otrzymują diagnozę, choć ADHD w rzeczywistości nie mają

Niektóre osoby otrzymują diagnozę, choć ADHD w rzeczywistości nie mają

Foto: stock.adobe.com

Jakub Mikulski

Diagnoza ADHD (zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami uwagi) wymaga wieloetapowego procesu przeprowadzanego przez psychologa diagnostę oraz lekarza psychiatrę. Ostateczne, formalne rozpoznanie medyczne uprawniające do ewentualnego wdrożenia farmakoterapii zawsze stawia lekarz psychiatra. Cała procedura opiera się na międzynarodowych kryteriach diagnostycznych, takich jak klasyfikacja ICD-11 czy DSM-5.

W ostatnim czasie specjaliści, lekarze oraz badacze coraz głośniej mówią o zjawisku ryzyka naddiagnozowania ADHD, zwłaszcza w grupie dorosłych pacjentów. Choć problem ten wywołuje ożywioną dyskusję, eksperci podkreślają, że obecna sytuacja to w rzeczywistości często nadrabianie wieloletnich braków w diagnostyce. W rozmowie z Wprost.pl prof. UAM dr hab. Tomasz Hanć przyznaje, że obserwujemy „falę dorosłych, którzy zgłaszają się na diagnozę w tym kierunku”.

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