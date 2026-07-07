Wzrost liczby osób mieszkających w pojedynkę jest widoczny w większości krajów Europy. Jak donosi Business Insider, w przypadku młodych ludzi wynika to m.in. z późniejszego zawierania małżeństw, odkładania decyzji o dzieciach, częstszych rozwodów, wydłużenia okresu edukacji oraz większej niezależności ekonomicznej. Jednocześnie zwiększa się liczba samotnych seniorów, co jest konsekwencją starzenia się społeczeństwa, wydłużenia średniej długości życia oraz migracji młodszych członków rodziny do innych miast i państw. Coraz rzadziej spotyka się też gospodarstwa wielopokoleniowe, w których dzieci, rodzice i dziadkowie mieszkają razem.

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Polska wśród krajów z największym wzrostem liczby singli

Z danych Eurostatu wynika, że w 2025 r. w Unii Europejskiej funkcjonowało 203,1 mln gospodarstw domowych. Największą grupę stanowiły te tworzone przez samotnych dorosłych bez dzieci – było ich 76,1 mln. Dla porównania par bez potomstwa było 48,9 mln, a rodziców 29,9 mln. W ciągu dziesięciu lat liczba gospodarstw jednoosobowych w UE wzrosła o 19,2 proc., podczas gdy liczba par z dziećmi spadła o 6,3 proc. Samotnie lub jako samotni rodzice żyje obecnie 22,5 proc. dorosłych mieszkańców Unii. Odsetek takich osób rośnie wraz z wiekiem – od 12,5 proc. wśród osób w przedziale 18-24 lat do 32,2 proc. w grupie 65+.

W Polsce w 2025 r. było 5 mln 477 tys. jednoosobowych gospodarstw domowych na 15 mln 521 tys. wszystkich – informuje Business Insider. Oznacza to, że już w co trzecim gospodarstwie mieszka singiel. W porównaniu z 2016 r. ich liczba wzrosła o ponad 1,8 mln, czyli aż o 51 proc. Pod względem dynamiki Polska zajmuje piąte miejsce w UE.

Dla porównania w Niemczech liczba takich gospodarstw wzrosła o niespełna 8 proc., natomiast w Czechach zmalała o 1,3 proc. Jeszcze większe spadki odnotowano m.in. na Słowacji, w Grecji i Szwecji. Największy przyrost liczby jednoosobowych gospodarstw domowych odnotowano z kolei w Estonii i Irlandii.

Samotnych seniorów będzie przybywać

Ekspertka Polskiego Instytutu Ekonomicznego Iga Rozbicka zauważyła, że choć liczba ludności Polski maleje, gospodarstw domowych przybywa. Jednocześnie coraz więcej osób mieszka samotnie, a coraz mniej jest domów z potomstwem. W 2006 r. dzieci mieszkały w 37 proc. polskich gospodarstw, natomiast w 2025 r. już tylko w 25 proc.

Zmniejsza się również rodzinne zaplecze opiekuńcze. Obecnie tylko 6 proc. osób w wieku 65+ mieszka z dziećmi, podczas gdy w 2006 r. było to 15 proc. Oznacza to, że część obowiązków związanych z opieką nad seniorami i rodzinami będzie stopniowo przejmowana przez instytucje publiczne oraz rynek usług. Zdaniem ekspertki rosnąca liczba osób mieszkających samotnie zwiększy także presję na politykę mieszkaniową i zapotrzebowanie na mniejsze, dostępne cenowo lokale.