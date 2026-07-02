Narzędzie jest dostępne do pobrania dla osób wystawiających recepty w aplikacji gabinet.gov.pl. Lekarz może z niego skorzystać, gdy nie ma pewności, czy pacjent spełnia warunki refundacyjne i jaka odpłatność powinna zostać wskazana na recepcie.

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Lekarze nie muszą znać wszystkich zasad z pamięci

System analizuje warunki refundacji na podstawie danych o pacjencie i kodu rozpoznania ICD-10. W bardziej zaawansowanych przypadkach uruchamia ankietę, w której pojawiają się pytania m.in. o wiek pacjenta, stan kliniczny, wyniki badań, wcześniejsze leczenie lub inne kryteria. Na tej podstawie narzędzie wskazuje, czy refundacja przysługuje i jaki poziom odpłatności powinien znaleźć się na recepcie.

Jak przypomina Rynek Zdrowia, system refundacyjny obejmuje obecnie około 4700 produktów i 605 unikatowych wskazań. Część z nich dotyczy prostych rozpoznań, ale wiele zależy od dodatkowych warunków, co utrudnia prawidłowe wystawianie recept.

System powstał w odpowiedzi na apele lekarzy i problemy dotyczące kontroli refundacji i sposobu dokumentowania wskazań. Zdarzało się, że recepty nie zawierały jasnych informacji, co wiązało się z ryzykiem problemów podczas kontroli NFZ, a nawet kar za nieuzasadnioną refundację. Nowe rozwiązanie ma działać prewencyjnie i pomagać lekarzowi już w momencie wystawiania recepty.

Lekarze korzystający z systemu mają być zwolnieni z odpowiedzialności

Jeżeli lekarz ustali odpłatność zgodnie z podpowiedzią systemu, ma być zwolniony z odpowiedzialności za ewentualny błąd w tym zakresie. W ten sposób ministerstwo chce zachęcić do korzystania z systemu. Narzędzie było testowane od kwietnia. Do tej pory skorzystało z niego 24 tys. lekarzy, którzy wystawili ponad 90 tys. recept dla około 95 tys. pacjentów.

Resort zapowiada dalszy rozwój systemu. W kolejnym etapie odpowiedzi z ankiety refundacyjnej mają pojawić się w Internetowym Koncie Pacjenta. System ma również wskazywać, z jakiego powodu pacjent nie otrzymał refundacji.

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