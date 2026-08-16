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„Rzecz o idei”: Czy umiemy jeszcze odpoczywać? Od wczasów zakładowych do masowej turystyki

Świat ma problem z turystyką, a my mamy problem z wypoczynkiem. W podcaście „Rzecz o idei” Estera Flieger i Michał Płociński rozmawiają o tym, czym właściwie są wakacje, urlop i odpoczynek. Od masowej turystyki i turystyfikacji Barcelony, Wenecji i Krakowa, przez krajoznawstwo II RP i wczasy zakładowe PRL, aż po all inclusive, retroturystykę, Instagram i presję, by podczas urlopu koniecznie przeżyć coś wyjątkowego.

