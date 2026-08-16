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„Rzecz o idei”: Czy umiemy jeszcze odpoczywać? Od wczasów zakładowych do masowej turystyki

Świat ma problem z turystyką, a my mamy problem z wypoczynkiem. W podcaście „Rzecz o idei” Estera Flieger i Michał Płociński rozmawiają o tym, czym właściwie są wakacje, urlop i odpoczynek. Od masowej turystyki i turystyfikacji Barcelony, Wenecji i Krakowa, przez krajoznawstwo II RP i wczasy zakładowe PRL, aż po all inclusive, retroturystykę, Instagram i presję, by podczas urlopu koniecznie przeżyć coś wyjątkowego.

Publikacja: 16.08.2026 18:00

Michał Płociński, Estera Flieger

Rozmowa zaczyna się od problemu masowej turystyki. Torremolinos staje się symbolem przemiany miejsc wypoczynku w betonowe kurorty, a pojęcie „torremolinizacji” opisuje nie tylko chaotyczną zabudowę, lecz także utratę lokalnej tożsamości. – Bo w momencie, kiedy przekształcasz te miejsca w raje turystyczne, to mówiąc romantycznie, one tracą duszę. – mówi Michał Płociński. Pojawia się też pytanie, kto właściwie zarabia na turystyce i czy mieszkańcy najbardziej obleganych miejsc rzeczywiście korzystają z napływu milionów turystów.

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