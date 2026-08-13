Jak poinformowało Ministerstwo Obrony Narodowej, w związku z obchodami Święta Wojska Polskiego i związaną z nim defiladą wojskową, utrudnienia w ruchu w Warszawie potrwają od piątkowego popołudnia 14 sierpnia do zakończenia uroczystości w sobotę 15 sierpnia.
Utrudnienia w ruchu 14-15 sierpnia. Zamknięte ulice i mosty
Od piątku 14 sierpnia od godz. 16 do soboty 15 sierpnia do godz. 16 zamknięte będą ulice:
-
Wisłostrada (obie jezdnie) od mostu Skłodowskiej-Curie do mostu Łazienkowskiego,
-
jezdnia Wisłostrady w kierunku Wilanowa od Mostu Łazienkowskiego do ul. Gagarina
-
ul. Gwiaździsta od ul. Podleśnej do Wisłostrady
-
ul. Krasińskiego od ul. Czarnieckiego do Wisłostrady, a z ul. Gwiaździstej będzie można pojechać tylko w kierunku Placu Wilsona
-
Krajewskiego od ul. Dymińskiej do Wisłostrady (zakaz zatrzymywania się)
-
ul . Zakroczymska i ul. Jeziorańskiego od ul. Szymanowskiej do Muzeum Katyńskiego (zakaz zatrzymywania się)
-
ul. Wenedów od ul. Zakroczymskiej do Wisłostrady (zakaz zatrzymywania się)
-
ul. Sanguszki od ul Zakroczymskiej do Wisłostrady (zakaz zatrzymywania się)
-
ul. Mostowa i ul. Boleść od ul Freta do Wisłostrady
-
ul Grodzka i ul. Nowy Zjazd od Alei "Solidarności" do Wisłostrady (zamknięty będzie także parking pod Mostem Śląsko-Dąbrowskim)
-
ul. Bednarska od ul. Dobrej do Wisłostrady
-
ul. Karowa od ul. Browarnej do Wisłostrady (zakaz zatrzymywania się)
-
ul. Lipowa od ul. Browarnej do Wybrzeże Kościuszkowskie (zakaz zatrzymywania się)
-
ul Dobra od ul. Karowej do ul Lipowej (zakaz zatrzymywania się)
-
ul. Wiślana i ul. Gęsta od ul. Browarnej do ul. Dobrej (zakaz zatrzymywania się)
-
Wybrzeże Kościuszkowskie pomiędzy tunelem Wisłostrady a ul. Jaracza (zakaz zatrzymywania się)
-
ul. Zajęcza od Mostu Świętokrzyskiego do ul. Dobrej
-
ul. Tamka od ul. Dobrej do Mostu Świętokrzyskiego
-
ul. Ludna od ul. Solec do Wisłostrady
-
ul. Wilanowska od ul. Czerwniakowskiej do Wisłostrady
-
ul. Górnośląska od ul. Czerniakowskiej do Wisłostrady
-
ul. Łazienkowska, ul. Szwoleżerów, ul. 29 Listopada, ul. Suligowskiego, ul. Nowosielecka i ul. Hołówki przed Wisłostradą
Dodatkowo 15 sierpnia od godz. 11 do
godz. 14:
-
Most Gdański będzie wyłączony z ruchu pieszego i rowerowego w obu kierunkach wraz z likwidacją przystanków autobusowych i tramwajowych na moście.
Natomiast od godz. 11.30 do godz.
13.30:
-
Most Śląsko-Dąbrowski będzie wyłączony z ruchu pieszego i rowerowego w obu kierunkach
-
Most pieszo-rowerowy będzie zamknięty
-
przejście podziemne na wysokości ul Romana Sanguszki będzie zamknięte
Obchody Święta Wojska Polskiego. Zmiany w komunikacji publicznej
W związku z obchodami Święta Wojska Polskiego i 106. rocznicy Bitwy Warszawskiej od 14 sierpnia od godz. 16 do 15
sierpnia do godz. 16 zostaną również wprowadzone zmiany w
organizacji Warszawskiego Transportu Publicznego:
Z powodu zamknięcia dla ruchu części Powiśla poniższe linie
zostają skierowane na trasy objazdowe:
-
100 – w kierunku Dw. Centralny: od skrzyżowania Wybrzeże Szczecińskie/ Most Świętokrzyski/ Zamoście: Wybrzeże Szczecińskie – Most Poniatowskiego – Al. Jerozolimskie – Nowy Świat – Pl. Trzech Krzyży i dalej swoją trasą;
-
106 - w kierunku Mariensztat: od skrzyżowania Tamka/ Kruczkowskiego/ Topiel: Kruczkowskiego – PKP POWIŚLE 53; w kierunku Ostroroga: PKP POWIŚLE 53 – Kruczkowskiego – zawrotka na wys. PKP Powiśle – Kruczkowskiego – Tamka i dalej swoją trasą;
-
107 - w kierunku Metro Wilanowska: od skrzyżowania Piękna/ Al. Ujazdowskie: Al. Ujazdowskie – Belwederska – Gagarina – Czerniakowska i dalej swoją trasą; w kierunku Esperanto: od skrzyżowania Czerniakowska/ Łazienkowska/ Solec: Solec – Al. Armii Ludowej – Al. Ujazdowskie – Piękna i dalej swoją trasą;
-
108 - w kierunku Ananasowa: od Ronda Sedlaczka: Myśliwiecka – Górnośląska – Piękna – Al. Ujazdowskie – Belwederska – Gagarina – Czerniakowska – Bartycka i dalej swoją trasą; w kierunku Pl. Trzech Krzyży: od skrzyżowania Czerniakowska/ Szwoleżerów: Czerniakowska – Solec – Al. Armii Ludowej – Al. Ujazdowskie – Pl. Trzech Krzyży – PL. TRZECH KRZYŻY;
-
114 - w kierunku Metro Młociny: od Mostu Grota-Roweckiego: Al. Armii Krajowej – Słowackiego – Pl. Wilsona i dalej swoją trasą; w kierunku Bródno-Podgrodzie: od Pl. Wilsona: Słowackiego – Al. Armii Krajowej – Most Grota-Roweckiego i dalej swoją trasą;
-
118 - w kierunku Spartańska: ZAJĘCZA 02 – Dobra – Zajęcza – Topiel – Tamka – Dobra i dalej swoją trasą; w kierunku Mariensztat: od skrzyżowania Dobra/ Tamka: Dobra – ZAJĘCZA 02;
-
127 - w kierunku Browarna: od skrzyżowania Książęca/ Rozbrat/ Ludna/ Kruczkowskiego: Rozbrat – zawrotka na Rondzie Sedlaczka – Rozbrat – ROZBRAT 04; w kierunku Nowe Włochy: ROZBRAT 04 – Rozbrat – Książęca i dalej swoją trasą;
-
131 - w kierunku Sadyba/Wilanów: od Ronda Sedlaczka: Myśliwiecka – Górnośląska – Piękna – Al. Ujazdowskie – Belwederska – Gagarina – Czerniakowska i dalej swoją trasą; w kierunku Dw. Centralny: od skrzyżowania Czerniakowska/ Łazienkowska/ Solec: Solec – Al. Armii Ludowej – Al. Ujazdowskie – Pl. Trzech Krzyży – Nowy Świat i dalej swoją trasą;
-
141 - tylko w kierunku P+R Al. Krakowska: od Mostu Łazienkowskiego: Al. Armii Ludowej – Al. Ujazdowskie – Belwederska – Gagarina – Czerniakowska i dalej swoją trasą;
-
159 - w kierunku Małe Siekierki: od skrzyżowania Piękna/ Al. Ujazdowskie: Al. Ujazdowskie – Belwederska – Gagarina – Al. Polski Walczącej i dalej swoją trasą; w kierunku CH Blue City: od skrzyżowania Czerniakowska/ Łazienkowska/ Solec: Solec – Al. Armii Ludowej – Al. Ujazdowskie – Piękna i dalej swoją trasą;
-
162 - w kierunku EC Siekierki: od skrzyżowania Wybrzeże Szczecińskie/ Most Świętokrzyski/ Zamoście: Wybrzeże Szczecińskie – Most Poniatowskiego – Al. Jerozolimskie – Nowy Świat – Pl. Trzech Krzyży – Al. Ujazdowskie – Belwederska – Gagarina – Czerniakowska i dalej swoją trasą; w kierunku Pl. Hallera: od skrzyżowania Czerniakowska/ Szwoleżerów: Czerniakowska – Solec – Al. Armii Ludowej – Al. Ujazdowskie – Pl. Trzech Krzyży – Nowy Świat – Al. Jerozolimskie – Most Poniatowskiego – Wał Miedzeszyński – Wybrzeże Szczecińskie – Okrzei i dalej swoją trasą;
-
166 - w kierunku Os. Kabaty: od Mostu Poniatowskiego: Al. Jerozolimskie – Nowy Świat – Pl. Trzech Krzyży i dalej swoją trasą; w kierunku Pl. Hallera: od Pl. Trzech Krzyży: Nowy Świat – Al. Jerozolimskie – Most Poniatowskiego i dalej swoją trasą;
-
167 - tylko w kierunku Stare Bemowo/Fort Radiowo: od skrzyżowania Bartycka/ Czerniakowska: Czerniakowska (w prawo) – Solec – Al. Armii Ludowej – Al. Ujazdowskie – Bagatela – Pl. Unii Lubelskiej – Boya-Żeleńskiego – Stefana Batorego i dalej swoją trasą;
-
185 - po stronie Żoliborza: GWIAŹDZISTA – … – Mickiewicza – zawrotka na Pl. Wilsona – PL. WILSONA 18 – pl. Wilsona – … – GWIAŹDZISTA; po stronie Mokotowa: CH URSYNÓW – … – Solec – Al. Armii Ludowej – Waryńskiego – DS RIVIERA 01 – Waryńskiego – Puławska – Goworka – Spacerowa – Gagarina – Czerniakowska – … – CH URSYNÓW;
-
187 - tylko w kierunku Stegny: od przystanku GUS 05: Al. Armii Ludowej (zjazd na jezdnię boczną) – Waryńskiego – Puławska – Goworka – Spacerowa – Gagarina – Czerniakowska i dalej swoją trasą;
-
N14, N64 - w kierunku Olesin, Choszczówka: DW. CENTRALNY – E. Plater (w prawo) – Al. Jerozolimskie – Most Poniatowskiego – Wał Miedzeszyński – Wybrzeże Szczecińskie – Okrzei i dalej swoimi trasami; w kierunku Dw. Centralny: od skrzyżowania Wybrzeże Szczecińskie/ Most Świętokrzyski/ Zamoście: Wybrzeże Szczecińskie – Most Poniatowskiego – Al. Jerozolimskie – Al. Jana Pawła II – DW. CENTRALNY;
-
N16 - tylko w kierunku Dw. Centralny: od Mostu Śląsko-Dąbrowskiego: Al. Solidarności – Pl. Bankowy – Marszałkowska – Świętokrzyska i dalej swoją trasą;
-
N33, N83 - w kierunku Zajezdnia Woronicza, PKP Piaseczno: od skrzyżowania Bracka/ Żurawia/ Pl. Trzech Krzyży: Pl. Trzech Krzyży – Al. Ujazdowskie – Belwederska – Gagarina – Czerniakowska i dalej swoimi trasami; w kierunku Dw. Centralny: od skrzyżowania Czerniakowska/ Łazienkowska/ Solec: Solec – Al. Armii Ludowej – Al. Ujazdowskie – Pl. Trzech Krzyży – Nowy Świat i dalej swoimi trasami;
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Linie N14, N16, N33, N64 i N83 w nocy 14/15.08.2026 r. kursują według specjalnych rozkładów jazdy.
-
Zostaje wznowione funkcjonowanie przystanku PL. NA ROZDROŻU 08.
W sobotę 15.08.2026 r. w godz. 8-11 z powodu zamknięcia dla ruchu Pl. Piłsudskiego oraz części ul. Królewskiej, poniższe linie zostają skierowane na trasy objazdowe:
-
107 - tylko w kierunku Metro Wilanowska: od Pl. Bankowego: Marszałkowska – Al. Jerozolimskie – Krucza i dalej swoją trasą;
-
111 - w kierunku Gocław: od Pl. Bankowego: Marszałkowska – Al. Jerozolimskie – Rondo de Gaulle’a i dalej swoją trasą; w kierunku Esperanto: od Ronda de Gaulle’a: Al. Jerozolimskie – Marszałkowska – Pl. Bankowy i dalej swoją trasą;
-
116, 180, 503 - w kierunku Wilanów, Natolin Płn.: od skrzyżowania Miodowa/ Kapucyńska: Kapucyńska – Al. Solidarności – Pl. Bankowy – Marszałkowska – Al. Jerozolimskie – Bracka – Pl. Trzech Krzyży – Al. Ujazdowskie i dalej swoimi trasami; w kierunku Chomiczówka, Konwiktorska, Nowodwory: od Ronda de Gaulle’a: Al. Jerozolimskie – Marszałkowska – Senatorska – Miodowa i dalej swoimi trasami;
-
128, 175 - w kierunku Szczęśliwice, Lotnisko Chopina: PL. GRZYBOWSKI 01 – Pl. Grzybowski – Królewska – Marszałkowska i dalej swoimi trasami; w kierunku Pl. Piłsudskiego: od skrzyżowania Marszałkowska/ Królewska: Królewska (w lewo) – Pl. Grzybowski – Twarda – E. Plater – zawrotka na wys. ul. Śliskiej – E. Plater – Twarda – Pl. Grzybowski – PL. GRZYBOWSKI 01;
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178 - w kierunku Skorosze: od skrzyżowania Miodowa/ Kapucyńska: Kapucyńska – Al. Solidarności – Pl. Bankowy – Marszałkowska – Świętokrzyska i dalej swoją trasą; w kierunku Konwiktorska: od skrzyżowania Świętokrzyska/ Marszałkowska: Marszałkowska – Senatorska – Miodowa i dalej swoją trasą.
-
Uruchomiony zostaje przystanek tymczasowy KAPITULNA 51 – na chodniku przy ul. Kapucyńskiej, ok. 20 m po skręcie z ul. Miodowej. Przystanek będzie obowiązywał jako stały dla linii 116, 178, 180 i 503 w kierunku WILANÓW, SKOROSZE i NATOLIN PŁN.
W sobotę 15.08.2026 r. w godz. 11.30-13.30 z powodu wyłączenia dla ruchu kołowego Mostu Gdańskiego oraz Śląsko-Dąbrowskiego, poniższe linie zostają skierowane na trasy objazdowe:
-
100 - w kierunku Dw. Centralny: od skrzyżowania Świętojerska/ Pl. Krasińskich/ Bonifraterska: Pl. Krasińskich – Miodowa – Senatorska – Wierzbowa – Pl. Piłsudskiego – Królewska – Pl. Małachowskiego – Mazowiecka – Pl. Powstańców Warszawy – Szpitalna – Bracka – Krucza – Al. Jerozolimskie – Bracka – Pl. Trzech Krzyży – Al. Ujazdowskie i dalej swoją trasą;
-
190 - po stronie Śródmieścia: ZNANA – … – Al. Solidarności – zawrotka za budynkiem Muzeum Niepodległości – Al. Solidarności – ZNANA; po stronie Pragi Płn.: CH MARKI – … – Al. Solidarności – Targowa – zawrotka na wys. Ząbkowskiej – Targowa – Al. Solidarności – … – CH MARKI.
-
409, 500 - po stronie Śródmieścia: CM. PÓŁNOCNY-BRAMA ZACH./RONDO RADOSŁAWA – … – Słomińskiego – DW. GDAŃSKI 03 (przystanek dla wysiadających) DW. GDAŃSKI 04 (przystanek dla wsiadających) – Słomińskiego – … – CM. PÓŁNOCNY-BRAMA ZACH./RONDO RADOSŁAWA; po stronie Pragi Płn.: BRÓDNO-PODGRODZIE/METRO TROCKA -… – Starzyńskiego – zawrotka na rondzie Starzyńskiego – Starzyńskiego – RONDO STARZYŃSKIEGO 12 – Starzyńskiego – … – BRÓDNO-PODGRODZIE/METRO TROCKA.
W przypadku wyłączenia ruchu tramwajowego na Mostach Gdańskim i Śląsko-Dąbrowskim, poniższe linie tramwajowe zostają skierowane na trasy objazdowe:
-
1 - po stronie Śródmieścia: P+R AL. KRAKOWSKA/BANACHA – … – Rondo Zgrupowania AK „Radosław” – Al. Jana Pawła II – Broniewskiego – PIASKI; po stronie Pragi Płn.: ANNOPOL – … – Rondo Starzyńskiego – Jagiellońska – RATUSZOWA-ZOO;
-
4 - po stronie Śródmieścia: METRO WILANOWSKA – … – Pl. Bankowy – Andersa – Mickiewicza – Słowackiego – METRO MARYMONT; po stronie Pragi Płn.: ŻERAŃ WSCH. – … – 11 Listopada – Targowa – DW. WSCHODNI (KIJOWSKA);
-
6 - po stronie Śródmieścia: TARCHOMIN KOŚCIELNY – … – Międzyparkowa – KS POLONIA 01 (przystanek dla wysiadających) DW. GDAŃSKI 06 (przystanek dla wsiadających) – Andersa – … – TARCHOMIN KOŚCIELNY; po stronie Pragi Płn.: GOCŁAWEK – … – Rondo Starzyńskiego – Jagiellońska – ŻERAŃ FSO;
-
18 - po stronie Śródmieścia: PKP SŁUŻEWIEC – … – Pl. Bankowy – Andersa – Mickiewicza – Słowackiego – METRO MARYMONT; po stronie Pragi Płn.: ŻERAŃ FSO – … – Rondo Starzyńskiego – Jagiellońska – Ratuszowa – Targowa – Kijowska – DW. WSCHODNI (KIJOWSKA);
-
20 - po stronie Śródmieścia: BOERNEROWO – … – Al. Solidarności – Al. Jana Pawła II – Popiełuszki – Słowackiego – Marymoncka – AWF 04 (przystanek dla wysiadających) AWF 03 (przystanek dla wsiadających) – Marymoncka – Słowackiego – Popiełuszki – Al. Jana Pawła II – Al. Solidarności – … – BOERNEROWO; po stronie Pragi Płn.: ŻERAŃ FSO – … – Rondo Starzyńskiego – Jagiellońska – Ratuszowa – Targowa – Kijowska – DW. WSCHODNI (KIJOWSKA);
-
28 - po stronie Śródmieścia: OS. GÓRCZEWSKA – … – Rondo Zgrupowania AK „Radosław” – Okopowa – Al. Solidarności – Al. Jana Pawła II – Rondo Zgrupowania AK „Radosław” – … – OS. GÓRCZEWSKA; po stronie Pragi Płn.: DW. WSCHODNI (KIJOWSKA) – … – Rondo Starzyńskiego – Jagiellońska – ŻERAŃ FSO;
-
76 - po stronie Pragi Płn.: WIATRACZNA – Grochowska – Zamoyskiego – Targowa – Ratuszowa – RATUSZOWA-ZOO; po stronie Śródmieścia: MIASTECZKO WILANÓW – … – Pl. Bankowy – Andersa – Stawki – MURANOWSKA;
-
T - w obu kierunkach: PL. NARUTOWICZA – … – Pl. Bankowy – Andersa – Mickiewicza – MARYMONT-POTOK.
W
sobotę 15.08.2026 r. w godz. 11-14
zawieszone zostaje funkcjonowanie przystanków MOST
GDAŃSKI 03
i 04
oraz WYBRZEŻE
HELSKIE 01,
02,
03
i 04
– tramwaje i autobusy będą przejeżdżały Mostem Gdańskim w obu
kierunkach bez zatrzymania na wymienionych przystankach.
Na
trasach objazdowych wszystkich linii autobusowych obowiązują (jeśli
nie wskazano inaczej) przystanki:
pierwsze
napotkane jako stałe, pozostałe – jako warunkowe (na żądanie).