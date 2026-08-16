Co czwarty Polak (27,1 proc.) oczekiwałby wprowadzenia możliwości zwrotu zgniecionych butelek i puszek.
Na początku sierpnia Konfederacja złożyła w Sejmie projekt ustawy całkowicie likwidującej system kaucyjny. Inicjatywa ta dąży do pełnego wycofania wprowadzonych wcześniej przepisów odpadowych.
Zamiast zbiórek butelek i puszek, posłowie Konfederacji chcą wprowadzić w miastach skupy tworzyw sztucznych. Twierdzą, że przez system kaucyjny w gminach „znacząco wzrosły” opłaty za wywóz śmieci. „Od początku byliśmy przeciw temu idiotyzmowi. Mam nadzieję, że posłowie, którzy wygłupili się wprowadzeniem systemu kaucyjnego, zmądrzeli przez te kilka lat i tym razem zagłosują rozsądnie – za likwidacją” – napisał w serwisie X jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen. Zdaniem Konfederacji zamiast punktów zbiórki butelek i puszek lepiej byłoby stworzyć sieć ogólnopolskich punktów skupu plastiku. Miałoby to umożliwić lepsze wypełnienie unijnych poziomów recyklingu.
Jednocześnie system kaucyjny pozbawił samorządy części dochodów ze sprzedaży plastiku i metalu odzyskiwanych z odpadów. – Z naszych szacunków za pierwsze półrocze 2026 r. wynika, że w wyniku wprowadzenia powszechnego systemu kaucyjnego gminne instalacje komunalne straciły ok. 50 proc. dochodów z tytułu sprzedaży surowców. Zaś koszt zagospodarowania odpadów w instalacjach komunalnych wzrósł o mniej więcej 15 proc. Te straty będą musiały pokryć samorządy, czyli w praktyce ich mieszkańcy – mówił w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Piotr Szewczyk, prezes zarządu Rady Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK).
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Dziurę w budżecie miały załatać opłaty pobierane od przedsiębiorców w ramach rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP). Rząd jednak nie spieszy się z przyjęciem ustawy, która wprowadzałaby to rozwiązanie.
Systemu broni ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska z Unii Centrum. „Takie myślenie to brak szacunku do państwa, obywateli i przedsiębiorców” – napisała o projekcie Konfederacji, dodając, że jego uchwalenie oznaczałoby „więcej butelek i puszek w lasach, parkach, rzekach i jeziorach”, „wyższe opłaty za śmieci dla mieszkańców przez to, że samorządy nie wypełniałyby norm recyklingu”, czy „koszty odszkodowania, które trzeba byłoby zapłacić przedsiębiorcom tworzącym system z naszych podatków”.
Sondaże z krytycznymi ocenami systemu, na które w swojej inicjatywie powołuje się Konfederacja, pochodzą głównie z marca 2026 r., czyli przeprowadzono je raptem po trzech miesiącach pełnego działania systemu, gdy system nadal się rozwijał, a na półkach butelki z logo kaucji mieszały się z opakowaniami poza systemem. Dlatego w badaniu, przeprowadzonym przez agencję SW Research, zapytaliśmy Polaków, co sądzą o funkcjonującym rozwiązaniu.
Tylko 11,9 proc. ankietowanych w sondażu, przeprowadzonym dla rp.pl, uważa, że system kaucyjny powinien działać w obecnej formie. Całkowitej jego likwidacji oczekuje natomiast 20,6 proc. respondentów.
Co czwarty Polak (27,1 proc.) oczekiwałby modyfikacji systemu mocno ułatwiającej życie – wprowadzenia możliwości zwrotu zgniecionych butelek i puszek. Największa grupa pytanych (31,7 proc.) uważa natomiast, że system powinien zostać rozbudowany o sieć masowych punktów skupu plastiku. Tylko 8,7 proc. respondentów nie ma zdania w sprawie przyszłości systemu kaucyjnego.
– Rozbudowę systemu o sieć masowych punktów skupu za optymalne rozwiązanie uważa dwóch na pięciu uczestników badania w wieku do 24 lat i niemal taki sam odsetek osób posiadających wykształcenie zasadnicze zawodowe (39 proc.). Takie zdanie podziela blisko cztery na dziesięć osób o dochodach wynoszących od 3001 zł do 5000 zł (37 proc.) i taka sama część respondentów z miast liczących od 100 tys. do 199 tys. mieszkańców – komentuje wyniki badania Justyna Sobczak, Senior Project Manager w agencji SW Research.
System kaucyjny obowiązuje w Polsce od 1 października 2025 r. Kaucją objęte są butelki plastikowe (PET) o pojemności do 3 litrów oraz puszki metalowe o pojemności do 1 litra (kaucja wynosi 50 gr), a także szklane butelki wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra (1 zł). Obowiązek przyjmowania zwrotów mają sklepy o powierzchni powyżej 200 m². Mniejsze sklepy mogą prowadzić zwroty dobrowolnie. Do odzyskania kaucji nie jest potrzebny paragon z zakupu, ale zwracane opakowanie musi być objęte systemem i posiadać odpowiednie oznaczenie.
Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 11-12 sierpnia 2026 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.
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