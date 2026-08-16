Strona rumuńska podała, że w nocy z 15 na 16 sierpnia o godzinie 4.44 (3.44 czasu polskiego), radary wykryły naruszenie przestrzeni powietrznej Rumunii przez obiekt, który nadleciał znad Mołdawii, ok. 24 km na północ od miasta Gałacz.

W komunikacie przekazano, że do akcji ruszył myśliwiec F-18 Hiszpańskich Sił Powietrznych, pełniący służbę w ramach natowskiej misji air policing (patrolowania przestrzeni powietrznej) i stacjonujący w 57. Bazie Lotniczej im. Mihaila Kogălniceanu.

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Jak czytamy, pilot samolotu nawiązał kontakt radarowy z celem i otrzymał zgodę na atak. „Dron został bezpiecznie zestrzelony przez samolot F-18 o godzinie 5.01” czasu lokalnego – podano. Resort poinformował, że szczątki bezzałogowca spadły w terenie niezamieszkałym w rejonie wsi Băleni i Cudalbi, zaś alarm powietrzny dla okręgu Gałacz zakończył się o godzinie 5.20.

„Ministerstwo Obrony stale monitoruje sytuację i na bieżąco informuje sojuszników o takich zdarzeniach” – zaznaczył rumuński resort. Ministerstwo nie podało ani typu bezzałogowca, który został zestrzelony, ani kraju jego pochodzenia.

Myśliwiec F-16 Rumuńskich Sił Powietrznych

Myśliwiec F-16 Rumuńskich Sił Powietrznych

Foto: PAP/EPA/ROBERT GHEMENT

Jak przypomina agencja Reutera, należąca do NATO Rumunia dzieli z Ukrainą granicę lądową o długości 614 km. W ciągu ostatnich czterech lat, czyli po wybuchu wojny Rosji z Ukrainą, wielokrotnie odnotowywano naruszenia rumuńskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony.

W lipcu rumuńscy piloci zestrzelili za pomocą myśliwców F-16 trzy rosyjskie drony, które naruszyły przestrzeń powietrzną kraju.