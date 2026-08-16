Autor opowieści, Michael M. Grynbaum, jest dziennikarzem „New York Timesa” z 20-letnim stażem. To ważna okoliczność, bo w wielu fragmentach pobrzmiewa ton rywalizacji sygnalizowanej ironią – zaczynając od tytułu. Grynbaum przypomina historię firmy powołanej do życia w 1909 r. w Nowym Jorku, której założyciel – „Montrose Nast traktował drogę do awansu społecznego jako inspirację dla biznesplanu”. 50 lat później Samuel I. Newhouse „bogaty, mało znany właściciel prowincjonalnej sieci gazet – nabył w okazyjnej cenie resztki niegdysiejszego imperium lifestylowych magazynów”.