Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

Condé Nast Publications. Tajemnice dynastii medialnej, która zmieniła oblicze Ameryki

„Imperium elit” przedstawia tajemnice dynastii medialnej, która zmieniła oblicze Ameryki, czyli Condé Nast Publications. Nie brakuje plotek.

Publikacja: 16.08.2026 18:10

„Imperium elit. Wzlot i upadek Condé Nast, największej dynastii medialnej Nowego Jorku”, Michael M.

„Imperium elit. Wzlot i upadek Condé Nast, największej dynastii medialnej Nowego Jorku”, Michael M. Grynbaum, wyd. Znak Literanova

Foto: mat.pras.

Małgorzata Piwowar

Autor opowieści, Michael M. Grynbaum, jest dziennikarzem „New York Timesa” z 20-letnim stażem. To ważna okoliczność, bo w wielu fragmentach pobrzmiewa ton rywalizacji sygnalizowanej ironią – zaczynając od tytułu. Grynbaum przypomina historię firmy powołanej do życia w 1909 r. w Nowym Jorku, której założyciel – „Montrose Nast traktował drogę do awansu społecznego jako inspirację dla biznesplanu”. 50 lat później Samuel I. Newhouse „bogaty, mało znany właściciel prowincjonalnej sieci gazet – nabył w okazyjnej cenie resztki niegdysiejszego imperium lifestylowych magazynów”.

Pozostało jeszcze 86% artykułu

Zabookuj najlepsze treści na wakacje!

Skorzystaj z promocji wakacyjnej i zyskaj dodatkowe drukowane magazyny: Nauka i Historia.

Twoje rzetelne i obiektywne źródło najważniejszych informacji z Polski i ze świata.

Promocja dotyczy subskrypcji RP.PL na rok.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Reklama
Promowane treści
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama