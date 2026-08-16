„Uderzono w obszar, na którym stacjonowała wroga jednostka rakietowa w miejscowości Rezerwne, położonej na terytorium tymczasowo okupowanego ukraińskiego Krymu. Ponadto zniszczono most kolejowy w rejonie Switłodołynśkego w obwodzie zaporoskim, z którego okupanci korzystają w celu zapewnienia logistyki wojskowej i przemieszczania personelu” – napisał Sztab Generalny w komunikatorze Telegram.

Ukraińscy żołnierze zniszczyli także magazyny zaopatrzenia i amunicji rosyjskiej w obwodzie donieckim.

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Precyzyjny cios na Krymie. Rosjanie stracili unikalną broń

Siły Morskie Sił Zbrojnych Ukrainy przeprowadziły atak na stanowiska przybrzeżnego kompleksu rakietowego Bastion na okupowanym Krymie.

„W wyniku ataku przeciwnik poniósł znaczne straty pod względem uzbrojenia i personelu. Ostateczne straty wroga są obecnie ustalane” – czytamy w komunikacie.

Według danych strony ukraińskiej system rakietowy Bastion to rzadko spotykana i kosztowna broń, za pomocą której rosyjscy żołnierze ostrzeliwują m.in. regiony na południu Ukrainy rakietami hipersonicznymi Oniks i Cyrkon.

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Ogień w zakładach zbrojeniowych na terytorium Rosji

Jednostki Sił Obrony Ukrainy uderzyły też w zakłady rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego – Kombinat Kamieński w obwodzie rostowskim w Rosji. „Odnotowano pożar na terenie (tego) obiektu. Skala wyrządzonych szkód oraz wyniki ataku są obecnie ustalane” – zaznaczono.

Według Sztabu Generalnego przedsiębiorstwo to wytwarza uzbrojenie na potrzeby rosyjskich sił zbrojnych.