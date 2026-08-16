Ukraińscy żołnierze piszą wiadomości do Rosjan na dronie dalekiego zasięgu FP-1 przed jego startem na misję bojową.
„Uderzono w obszar, na którym stacjonowała wroga jednostka rakietowa w miejscowości Rezerwne, położonej na terytorium tymczasowo okupowanego ukraińskiego Krymu. Ponadto zniszczono most kolejowy w rejonie Switłodołynśkego w obwodzie zaporoskim, z którego okupanci korzystają w celu zapewnienia logistyki wojskowej i przemieszczania personelu” – napisał Sztab Generalny w komunikatorze Telegram.
Ukraińscy żołnierze zniszczyli także magazyny zaopatrzenia i amunicji rosyjskiej w obwodzie donieckim.
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Siły Morskie Sił Zbrojnych Ukrainy przeprowadziły atak na stanowiska przybrzeżnego kompleksu rakietowego Bastion na okupowanym Krymie.
„W wyniku ataku przeciwnik poniósł znaczne straty pod względem uzbrojenia i personelu. Ostateczne straty wroga są obecnie ustalane” – czytamy w komunikacie.
Według danych strony ukraińskiej system rakietowy Bastion to rzadko spotykana i kosztowna broń, za pomocą której rosyjscy żołnierze ostrzeliwują m.in. regiony na południu Ukrainy rakietami hipersonicznymi Oniks i Cyrkon.
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Jednostki Sił Obrony Ukrainy uderzyły też w zakłady rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego – Kombinat Kamieński w obwodzie rostowskim w Rosji. „Odnotowano pożar na terenie (tego) obiektu. Skala wyrządzonych szkód oraz wyniki ataku są obecnie ustalane” – zaznaczono.
Według Sztabu Generalnego przedsiębiorstwo to wytwarza uzbrojenie na potrzeby rosyjskich sił zbrojnych.
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