Wzdłuż rzeki Narwy, wyznaczającej granicę między Estonią a Rosją, uruchomiony został system monitoringu dronów nadlatujących ze wschodu – poinformowała w sobotę telewizja ETV.

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Nowe radary na granicy z Rosją. Monitoring wykryje wojskowe drony

Dzięki nowemu systemowi estońskie służby graniczne mogą obserwować ruchy dronów na granicy i w jej pobliżu. Na radarach pojawiają się też rosyjskie samoloty rozpoznawcze przelatujące wzdłuż granicy – Widzimy nie tylko małe cywilne drony, ale także wojskowe bezzałogowce. Ten postęp jest znaczący – powiedział minister spraw wewnętrznych Igor Taro.

Obecnie system radarowy obejmuje około jednej trzeciej rzecznego odcinka granicy, tj. na północ od miasta Narwy. W przyszłym roku nadzorem antydronowym mają zostać pokryte kolejne obszary wzdłuż rzeki aż po Jezioro Pejpus. Granica Estonii z Rosją liczy 338 km, z czego 76 km przebiega przez rzekę Narwę, zaś 127 km przez jezioro Pejpus, z którego wypływa ta graniczna rzeka i wpada do Zatoki Fińskiej.

Zagrożenie na granicy z Rosją. Incydenty z udziałem dronów w Estonii

W tym roku w związku ze zintensyfikowanymi kontratakami Ukrainy na cele w Rosji położone m.in. w rejonie Sankt Petersburga nad Zatoką Fińską doszło do kilku incydentów z udziałem dronów, które przedostały się nad terytorium Estonii. M.in. niedaleko Narwy bezzałogowiec, który wleciał od strony Rosji, uderzył w komin elektrowni.

Mieszkańcy we wschodnich regionach Łotwy regularnie otrzymują alerty o zagrożeniu w przestrzeni powietrznej.