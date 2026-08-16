Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 15 na 16 sierpnia:

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Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech, zginęło 12 osób

W nocy na autostradzie M3 w północno-wschodniej części Węgier doszło do tragicznego wypadku z udziałem polskiego autokaru. Jak poinformował premier Węgier Péter Magyar, pojazd wpadł do rowu. Według szefa węgierskiego rządu, zginęło dwanaście osób, a co najmniej dziesięć zostało rannych. „Składam najszczersze kondolencje rodzinom ofiar” – oświadczył Magyar, wyrażając wdzięczność wszystkim osobom zaangażowanym w akcję ratunkową.

Węgierska policja podała, że do wypadku doszło wczesnym rankiem w pobliżu miasta Mezőkeresztes. Według tej relacji, autokar jechał autostradą w kierunku miasta Nyíregyháza, gdy wpadł do rowu i przewrócił się.

Państwowa agencja prasowa MTI podała, że ​​w pojeździe znajdowało się 57 pasażerów i dwóch kierowców. „Wstępne informacje sugerują, że kierowca prawdopodobnie zasnął” – czytamy w komunikacie węgierskiej policji. Według tego źródła, ​​kierowca autokaru został zatrzymany, zaś poszkodowani zostali przewiezieni do szpitala.

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski potwierdził doniesienia o wypadku autokaru z polskimi turystami na Węgrzech. „Służba konsularna działa. Jesteśmy w kontakcie z władzami węgierskimi” – zapewnił w serwisie X.

Służby ratunkowe na miejscu wypadku polskiego autokaru na autostradzie M3 na Węgrzech Foto: PAP/EPA/ZOLTAN MATHE

Niezidentyfikowany dron wleciał nad Rumunię, został zestrzelony

O godz. 3.44 czasu polskiego rumuńskie systemy wykryły naruszenie przestrzeni powietrznej kraju przez obiekt, który nadleciał od strony Mołdawii – podało Ministerstwo Obrony Rumunii. W komunikacie zaznaczono, że do zdarzenia doszło ok. 24 km na północ od miasta Gałacz.

Do akcji wkroczył myśliwiec sił powietrznych Hiszpanii, stacjonujący w 57. Bazie Lotniczej im. Mihaila Kogălniceanu, który bierze udział w natowskiej misji ochrony przestrzeni powietrznej (air policing). Pilot nawiązał kontakt radarowy z celem i otrzymał zgodę na otworzenie ognia.

Dron został „bezpiecznie zestrzelony przez samolot F-18” o godzinie 4.01 czasu polskiego – wynika z komunikatu. Strona rumuńska nie podała, o jaki bezzałogowiec chodzi ani jaki jest kraj pochodzenia maszyny.

Szczątki drona spadły w terenie niezamieszkałym w rejonie wsi Băleni i Cudalbi, zaś alarm powietrzny dla okręgu Gałacz zakończył się o godzinie 4.20 czasu polskiego.

To kolejny podobny incydent w ostatnim czasie. W lipcu rumuńscy piloci F-16 zestrzelili trzy rosyjskie drony, które naruszyły przestrzeń powietrzną Rumunii. W maju przenoszący ładunek wybuchowy dron uderzył w budynek mieszkalny w mieście Gałacz, ranne zostały wówczas dwie osoby.

Żołnierze Korei Północnej przekroczyli linię demarkacyjną, padły strzały

Powołując się na swoje źródła południowokoreańska agencja Yonhap poinformowała w niedzielę o incydencie, do jakiego doszło na granicy dzielącej Koreę Południową i Koreę Północną. Według tej relacji, grupa północnokoreańskich żołnierzy przekroczyła linię demarkacyjną, dzielącą oba kraje.

Do zdarzenia doszło we wschodniej części strefy zdemilitaryzownej, powstałej w 1953 r. na mocy porozumienia z Panmundżom. Agencja Yonhap zaznaczyła, że zdarzenie miało miejsce w ubiegłym tygodniu.

Po oddaniu strzałów przez południowokoreańskich żołnierzy, Koreańczycy z Północy wrócili na swoją stronę granicy – brzmi relacja. Jak czytamy, żołnierze prawdopodobnie byli na patrolu, a po ich wycofaniu się nie odnotowano żadnej innej nietypowej aktywności.

Było to pierwsze odnotowane naruszenie strefy zdemilitaryzowanej przez Koreę Północną w tym roku. Według południowokoreańskiej agencji, w ubiegłym roku takich incydentów było co najmniej 17.

Ukraina pod rosyjskim ostrzałem

W nocy wojska rosyjskie za pomocą pocisków balistycznych przeprowadziły kolejny zmasowany atak na Ukrainę. Ukraińskie władze regionalne przekazały, że uderzenia odnotowano m.in. na terenie obwodów kijowskiego, sumskiego, charkowskiego, zaporoskiego i odeskiego.

Szef administracji obwodu odeskiego Ołeh Kiper podał, że dwie osoby zostały ranne w ataku, do którego doszło w mieście Białogród nad Dniestrem. W obwodzie zaporoskim Rosjanie przeprowadzili atak za pomocą kierowanych bomb lotniczych, w wyniku czego zginęły dwie osoby, a jedna została ranna – przekazał szef miejscowej administracji Iwan Fedorow. W obwodzie dniepropietrowskim zginęła jedna osoba, a 14 zostało rannych. Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował, że Rosjanie zaatakowali miasto pociskami balistycznymi. Jak dodał, w dwóch dzielnicach wybuchły pożary, a w sumie trzy osoby zostały ranne.

Ukraińskie siły powietrzne poinformowały, że Rosjanie wykorzystali do nocnego ataku pociski przeciwokrętowe Oniks, pociski balistyczne Iskander-M, S-400 lub KN-23, pociski kierowane Ch-59/69 oraz 106 dronów bojowych typu Szahid. Głównym kierunkiem ataku były obwody kijowski, połtawski i dniepropietrowski – czytamy. W komunikacie podano, że obrona powietrzna zneutralizowała trzy pociski i 85 bezzałogowców, zaś uderzenia środków napadu powietrznego odnotowano w 13 lokalizacjach.