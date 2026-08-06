Południowokoreańskie Dowództwo Połączonych Szefów Sztabów (JCS) poinformowało w komunikacie, że pocisk balistyczny krótkiego zasięgu (SRMB) został wystrzelony z rejonu portowego miasta Wonsan, położonego na wschodnim wybrzeżu kraju, ok. godz. 17 czasu lokalnego (godz. 10 w Polsce).

Wojskowi podkreślili, że siły zbrojne Korei Południowej wzmocniły swoje działania w zakresie nadzoru i ściśle współpracują ze Stanami Zjednoczonymi oraz Japonią.

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Korea Północna kolejny raz testuje pociski balistyczne

Japońskie Ministerstwo Obrony przekazało, że pocisk spadł najprawdopodobniej poza wyłączną strefą ekonomiczną Japonii, a straż przybrzeżna nie odnotowała żadnych uszkodzeń jednostek pływających. Resort poinformował o kontynuowaniu gromadzenia danych oraz utrzymywaniu stałego monitoringu i reżimu gotowości.

Według władz w Tokio jest to szósty w tym roku przypadek wystrzelenia przez Pjongjang pocisku balistycznego lub obiektu o zbliżonych parametrach.

Ostatnie duże testy uzbrojenia w Korei Północnej odbyły się pod koniec czerwca. Państwowe media informowały wówczas o przeprowadzonych w obecności przywódcy kraju Kim Dzong Una próbach zmodernizowanych wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych kalibru 240 mm, taktycznych pocisków balistycznych oraz haubic samobieżnych. Z kolei na początku lipca Pjongjang przeprowadził test strategicznych pocisków manewrujących wystrzeliwanych z okrętów nawodnych.

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Czwartkowy test nastąpił dzień po ostrym oświadczeniu Kim Jo Dzong, wpływowej siostry przywódcy Korei Północnej. Kim oskarżyła Japonię o przeistaczanie się w „państwo wojownicze” w reakcji na nową japońską białą księgę obronności, w której reżim Kima uznano za „naglące zagrożenie”. Agencja Yonhap zwraca uwagę, że próba rakietowa nastąpiła na krótko przed zaplanowanymi na sierpień manewrami wojsk Korei Południowej i USA, Ulchi Freedom Shield (UFS).