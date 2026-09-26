Przed mszą na paryskim placu Zgody, którą odprawił w sobotę papież Leon XIV, wierni zapełnili Pola Elizejskie. Pierwsi ludzie zaczęli się pojawiać tam już wczesnym rankiem, na kilka godzin przed otwarciem placu dla uczestników.

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Pola Elizejskie odgrodzone były metalowymi barierkami, przy których pierwsi wierni pojawiali się już od godz. 6 rano. Przyszli nie tylko po to, by wejść na mszę, ale w nadziei na zobaczenie z bliska Leona XIV podczas przejazdu papamobile na plac. Niektórzy przynieśli składane krzesełka, by ułatwić sobie wielogodzinne oczekiwanie.

Wyjątkowe środki bezpieczeństwa w Paryżu. Snajperzy na dachach

Do zapewnienia bezpieczeństwa zmobilizowano prawie 12 tys. policjantów, żandarmów i wojskowych. Dziennik "Le Figaro" podał, że byli wśród nich snajperzy, którzy zajęli pozycje na dachu gmachu niższej izby parlamentu – Zgromadzenia Narodowego.

Media francuskie zapowiadając mszę, pisały o jej formacie jako "XXL", przypominając, że spodziewanych jest 600 tys. ludzi. Na placu Zgody i wzdłuż Pól Elizejskich ustawiono ponad 40 telebimów. Wobec spodziewanych tłumów rozszerzono przestrzeń dla uczestników aż do Alei Wielkiej Armii, czyli przedłużenia Pól Elizejskich za Łukiem Triumfalnym.

Politycy na mszy w Paryżu

Prezydent Emmanuel Macron nie był obecny na mszy, natomiast pojawili się niektórzy politycy, którzy zamierzają kandydować w przyszłorocznych wyborach głowy państwa. Byli to: dwaj byli premierzy z partii centrowych: Edouard Philippe i Gabriel Attal, a także liderka skrajnej prawicy Marine Le Pen.