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„One Piece w 5 minut”. Szybka rozgrywka i presja czasu

„One Piece w 5 minut” przypomina, jak bardzo szkodliwy bywa pośpiech.

Publikacja: 26.09.2026 15:34

„One Piece w 5 minut”, tw. Connor Reid, A.C. Atienza, Stephanie Reid, Zachary Whistle, wyd. Rebel.pl

„One Piece w 5 minut”, tw. Connor Reid, A.C. Atienza, Stephanie Reid, Zachary Whistle, wyd. Rebel.pl.

Foto: mat.pras.

Michał Zacharzewski

Serial animowany „One Piece” powstał na bazie popularnej mangi i opowiada o przygodach pirackiej załogi Słomkowego Kapelusza. Przewodzi jej Monkey D. Luffy, który marzy o odnalezieniu legendarnego skarbu gwarantującego miano „króla piratów”. Nie jest to łatwe, bo poszukiwania trwają już od ponad tysiąca odcinków. Aby obejrzeć je wszystkie, trzeba spędzić przed ekranem dziewiętnaście dni i to bez zmrużenia oka, nie mówiąc o wyjściu do toalety.

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