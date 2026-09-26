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„One Piece w 5 minut”, tw. Connor Reid, A.C. Atienza, Stephanie Reid, Zachary Whistle, wyd. Rebel.pl.
Serial animowany „One Piece” powstał na bazie popularnej mangi i opowiada o przygodach pirackiej załogi Słomkowego Kapelusza. Przewodzi jej Monkey D. Luffy, który marzy o odnalezieniu legendarnego skarbu gwarantującego miano „króla piratów”. Nie jest to łatwe, bo poszukiwania trwają już od ponad tysiąca odcinków. Aby obejrzeć je wszystkie, trzeba spędzić przed ekranem dziewiętnaście dni i to bez zmrużenia oka, nie mówiąc o wyjściu do toalety.
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