Co się dzieje z naszym systemem sądownictwa? Przeszło półtora roku temu rozmawiałyśmy o chaosie w wymiarze sprawiedliwości. Czy w pani opinii coś się zmieniło na lepsze przez ten czas?

Chciałabym powiedzieć, że coś się zmieniło, zwłaszcza na lepsze. Ale stan wymiaru sprawiedliwości pozostawia coraz więcej do życzenia. Czyli nic się nie poprawiło, a nawet myślę, że jest gorzej. Klasa polityczna miała dość czasu, żeby obserwując efekty własnych decyzji, wyłapać to, co się nie sprawdziło i dokonać poprawek. Ale, jak widać, tak się nie dzieje. Za to coraz bardziej wszyscy pogrążamy się w tych sporach i niechęci.