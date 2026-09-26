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Jeżeli ktoś chce być sędzią, musi stłumić nadmiernie rozwinięte ego – mówi Barbara Piwnik
Chciałabym powiedzieć, że coś się zmieniło, zwłaszcza na lepsze. Ale stan wymiaru sprawiedliwości pozostawia coraz więcej do życzenia. Czyli nic się nie poprawiło, a nawet myślę, że jest gorzej. Klasa polityczna miała dość czasu, żeby obserwując efekty własnych decyzji, wyłapać to, co się nie sprawdziło i dokonać poprawek. Ale, jak widać, tak się nie dzieje. Za to coraz bardziej wszyscy pogrążamy się w tych sporach i niechęci.
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