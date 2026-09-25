Polskie przepisy nie dopuszczają możliwości zawarcia małżeństwa przez osoby tej samej płci – przyznaje minister finansów. Ale pozwala na podatkowe ulgi osobom, które zawarły związek w innym państwie UE i uzyskały transkrypcję w polskim rejestrze stanu cywilnego. Wydał w tej sprawie interpretację ogólną. Zapewnia w niej, że jego celem jest „zapewnienie skutecznej ochrony przed dyskryminacją”.

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Zwolnienie z podatku od spadków i darowizn dla najbliższej rodziny

O jakie ulgi chodzi? Przede wszystkim zwolnienie z podatku od spadków i darowizn. Przypomnijmy, że wysokość tej daniny zależy od przynależności do określonej grupy. Dla najbliższej rodziny (tzw. grupa zerowa, pokrywająca się częściowo z pierwszą) jest specjalna preferencja. Otóż otrzymane spadki i darowizny mogą być w ogóle zwolnione z podatku. Jeśli ich wartość nie przekracza 36 120 zł, nie trzeba nawet nic zgłaszać skarbówce (przy liczeniu limitu należy sumować wartość majątku nabytego od tej samej osoby przez ponad pięć lat). Dodatkowe warunki zwolnienia są dopiero po przekroczeniu tego progu. Generalnie jednak podatku łatwo uniknąć.

Ta preferencja jest m.in. dla małżonków. „Dzięki interpretacji ogólnej, osoby posługujące się transkrybowanym aktem małżeństwa zawartego w innym państwie UE będą traktowane na gruncie prawa podatkowego tak jak małżonkowie” – czytamy w komunikacie MF. Co to oznacza? Do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn przewidzianego dla najbliższej rodziny mają też prawo osoby tej samej płci, które zawarły małżeństwo w innym państwie UE wpisane do polskiego rejestru stanu cywilnego.

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Pożyczka między małżonkami bez PCC

Podobna ulga jest w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Chodzi o zwolnienie z podatku rodzinnych pożyczek (przy wyższych kwotach są warunki formalne) m.in. między małżonkami. Zgodnie z interpretacją ogólną osoby tej samej płci posługujące się transkrybowanym aktem małżeństwa zawartego w innym państwie członkowskim UE także mają prawo do tej preferencji.

Rozliczenia z nowym teściem

Minister wskazuje, że jego stanowisko ma też wpływ na rozliczenia dalszej rodziny. Przykładowo, skoro dwóch panów jest małżeństwem, to rodzice jednego są teściami drugiego. I w świetle ustawy o podatku od spadków i darowizn zalicza się ich do pierwszej grupy podatkowej (rozliczanej na korzystniejszych zasadach niż osoby niespokrewnione).

Prawo do wspólnego zeznania PIT

Kolejna preferencja przysługująca małżonkom to złożenie wspólnego zeznania rocznego PIT. Można na nim sporo zyskać. Szczegóły znajdziemy w ustawie o PIT.

Czy wspólne zeznanie może złożyć dwóch panów albo dwie panie? Minister finansów twierdzi, że tak. „Podatnicy posługujący się transkrybowanym aktem małżeństwa zawartego w innym państwie członkowskim UE przez osoby tej samej płci mają – zgodnie z konstytucyjną zasadą równości wobec prawa – prawo do korzystania z ulg i preferencji podatkowych na takich samych warunkach, jakie muszą spełnić osoby pozostające w związku małżeńskim w rozumieniu prawa rodzinnego” – czytamy w interpretacji ogólnej.

Musi być wspólność majątkowa

Minister przypomina jednak, że warunkiem tej preferencji jest istnienie wspólności majątkowej. „Małżonkowie tej samej płci, którzy zawarli małżeństwo zgodnie z prawem w innym państwie członkowskim UE i uzyskali transkrypcję aktu małżeństwa, muszą więc wykazać, że istnieje pomiędzy nimi wspólność majątkowa małżeńska” – podkreślono w interpretacji.

Jak to zrobić? „W razie wątpliwości może być konieczne potwierdzenie istnienia wspólności majątkowej małżeńskiej za pomocą dodatkowych dokumentów, wydanych przez właściwe organy państw obcych lub za pomocą rozstrzygnięcia właściwego sądu powszechnego” – pisze minister finansów.

W interpretacji wskazano też, że transkrypcja ma charakter materialno-techniczny, co oznacza, iż wyłącznie potwierdza istnienie małżeństwa osób tej samej płci. Jego skutki „należy określać co do zasady od daty jego zawarcia”. Jednocześnie minister podkreślił, że „uznanie zagranicznego aktu małżeństwa w wyniku transkrypcji do polskich akt stanu cywilnego należy traktować jako konieczne potwierdzenie, że klauzula porządku publicznego nie sprzeciwia się zastosowaniu do takiego związku przepisów prawa podatkowego dotyczących małżeństwa”.

Numer interpretacji: DTS6.8022.6.2026