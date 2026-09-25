Jak poinformowała kancelaria, 25 września 2026 roku prezydent Karol Nawrocki podpisał pięć ustaw. Wprowadzają one zmiany usprawniające funkcjonowanie samorządu zawodowego adwokatów i wzmacniające ochronę „praw obywateli w kwestii prywatności” w ramach działań służb, a także kompleksowe zmiany w podatku od towarów i usług, tj. w podatku VAT. Ustawy ujednolicają i precyzują ponadto wymogi, jakie stawia się kandydatom do organów jednostek pomocniczych gminy (tj. sołectw, dzielnic i osiedli), ustalają „jasne reguły wygaśnięcia ich mandatów” i wdrażają przepisy unijnego rozporządzenia dot. świadczenia usług drogą elektroniczną.

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Prezydent Karol Nawrocki podpisał pięć ustaw

Prezydent zdecydował się podpisać:

Ustawę z dnia 4 września 2026 r. o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (nr druku sejmowego 1962).

Ustawę z dnia 4 września 2026 r. o zmianie ustaw w celu wzmocnienia nadzoru sądowego nad kontrolą operacyjną (nr druku sejmowego 2411)

Ustawę z dnia 4 września 2026 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym (nr druku sejmowego 2649)

Ustawę z dnia 4 września 2026 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (nr druku sejmowego 2677).

Ustawę z dnia 4 września 2026 r. o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niektórych innych ustaw (nr druku sejmowego 2694).

Nowelizacja ustawy o adwokaturze podpisana

Pierwsza z podpisanych ustaw ma na celu usprawnienie funkcjonowania organów samorządu zawodowego adwokatów. Zakłada m.in. wprowadzenie regulacji dotyczących źródeł finansowania samorządu adwokackiego, doprecyzowanie definicji świadczenia pomocy prawnej czy poszerzenie katalogu zadań samorządu adwokackiego. To ostatnie zakłada poszerzenie katalogu zadań adwokatury o czynności takie jak podejmowanie działań na rzecz ochrony zawodu adwokata i występowanie w ochronie godności zawodu oraz indywidualnych i zbiorowych interesów adwokatów, a także współdziałanie z organami administracji publicznej i organizacjami pozarządowymi w sprawach dotyczących ochrony praw i wolności obywatelskich oraz wizerunku adwokatury.

Ustawa przyznaje także samorządowi adwokackiemu uprawnienia organizacji pozarządowej. Ponadto, ustawa wprowadza kary w wysokości od 5 do 200 tys. zł za nieuprawnione posługiwanie się tytułem zawodowym „adwokat” lub oznaczeniami „kancelaria adwokacka” oraz „kancelaria adwokatów” oraz godłem adwokatury lub strojem urzędowym adwokata.

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Karol Nawrocki podpisał zmiany w podatku VAT

Druga podpisana ustawa dotyczy zmian w podatku od towarów i usług, tj. podatku VAT.

„Uchwalone zmiany z jednej strony mają charakter deregulacyjny (likwidują niektóre obowiązki sprawozdawcze,wprowadzają rozwiązania upraszczające oraz doprecyzowujące, które ułatwią prowadzenie działalności gospodarczej), z drugiej – charakter uszczelniający system podatkowy (np. rozszerzenie obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności podatku VAT), mają bowiem za zadanie ochronę interesów państwa przed unikaniem opodatkowania i nieprawidłowościami w rozliczeniach podatku VAT” - czytamy w informacji prasowej KPRP. - „Dodatkowo, nowelizacja wprowadza do polskiego porządku prawnego nową procedurę „składu VAT”, która ma na celu ułatwienie rozliczeń w handlu dla wybranych grup towarów” - czytamy.

Zmiany w samorządzie gminnym podpisane

„Nowelizacja przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wprowadza wobec kandydatów na: sołtysa, członka rady sołeckiej, członka zarządu dzielnicy, członka zarządu osiedla, członka rady dzielnicy oraz rady osiedla wymóg posiadania prawa wybieralności do rady gminy, na obszarze której znajduje się jednostka pomocnicza do której organów kandydują” - czytamy w informacji prasowej dotyczącej trzeciej podpisanej dziś ustawy.

Ustawa przewiduje także okoliczności w których wygasa mandat członka organu jednostki pomocniczej gminy, tj. śmierć członka organu jednostki pomocniczej gminy, złożenie pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji i utratę prawa wybieralności do rady gminy, na której obszarze znajduje się jednostka pomocnicza, lub brak tego prawa w dniu wyborów.

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Większy nadzór sądowy nad kontrolą operacyjną. Karol Nawrocki podpisał ustawę

Czwarta podpisana dziś ustawa przewiduje wzmocnienie nadzoru sądowego nad kontrolą operacyjną, dokonywaną przez służby. Ustawa wprowadza obowiązek informowania sądu o wynikach zakończonej kontroli operacyjnej, a także – na żądanie sądu – informowania o jej przebiegu w trakcie trwania działań służb. Sąd okręgowy oraz prokurator mogą z kolei w każdym czasie wydać postanowienie o zakończeniu kontroli, przy czym na postanowienie sądu przysługuje zażalenie. Ustawa rozszerza także uprawnienia prokuratora, dając mu prawo do wnoszenia zażalenia na wszystkie postanowienia sądu ws. kontroli operacyjnej.

Nowelizacja ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Ostatnia z podpisanych ustaw dotyczy świadczenia usług drogą elektroniczną. Ustawa przewiduje, że „przy koordynatorze do spraw usług cyfrowych czyli przy Prezesie UKE będzie działała Krajowa Rada do spraw Usług Cyfrowych. Będzie ona organem opiniodawczo-doradczym w zakresie spraw związanych z zapewnieniem bezpiecznego, przewidywalnego i budzącego zaufanie funkcjonowania rynku usług cyfrowych”. Zmiany te, jak czytamy w komunikacie KPRP, „mają na celu zapewnienie stosowania w Polsce unijnego rozporządzenia w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych”.