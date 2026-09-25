Dominika Narożna: Nauka i biznes muszą nauczyć się ze sobą rozmawiać

Największą barierą w transferze wiedzy z nauki do gospodarki nie zawsze są przepisy czy system finansowania. Problemem jest także mentalność i odmienne priorytety obu środowisk. Parki naukowo-technologiczne mogą być miejscem, w którym nauka i biznes nauczą się wspólnie pracować nad rozwiązaniami, które odpowiadają na realne potrzeby rynku – mówi prof. Dominika Narożna, członkini zarządu Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

