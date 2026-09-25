Jak informowaliśmy w czwartek, pożar wybuchł w środę wieczorem przy naziemnej stacji bazowej łączności satelitarnej Starlink w Woli Krobowskiej (woj. mazowieckie). Pożar szybko ugasiła straż pożarna. Stacja nie miała fizycznej ochrony, ale jest tam zainstalowany monitoring, który przeanalizowały służby. Sprawę przejęła Prokuratura Krajowa.

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Jak informuje Onet, prokurator PK wszczął w piątek śledztwo w sprawie tego zdarzenia.

- Prokurator (...) wszczął dziś śledztwo w sprawie działania w dniu 23 września 2026 r. w miejscowości Wola Krobowska na rzecz obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej i dokonania aktu dywersji oraz przestępstwa o charakterze terrorystycznym poprzez spowodowanie pożaru na terenie naziemnej stacji bazowej łączności satelitarnej Starlink, co skutkowało spowodowaniem szkody w mieniu w wielkich rozmiarach – ppowiedział Onetowi prok. Przemysław Nowak.

Z informacji „Rzeczpospolitej” wynika, że stacja w Woli Krobowskiejnie jest ani jedyną w Polsce, ani kluczową stacją bazową Starlinka.

Temat będzie kontynuowany