Członkowie Związku Strzelców Litewskich podczas szkolenia (fot. ilustracyjna)
Szef NKVC oświadczył, że strona litewska „wraz z kolegami z Polski” analizuje procedury, logistykę i możliwości infrastrukturalne. Według jego deklaracji, plan ewakuacji powinien zostać opracowany po osiągnięciu porozumienia między Litwą i Polską.
W piątek na Litwie rozpoczęły się ćwiczenia mobilizacyjne. Jednym z elementów będzie przeprowadzony wspólnie z Polską test procedur ewakuacji ludności przez granicę.
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– Przesmyk suwalski ma ogromne znaczenie, zarówno pod względem wojskowym, jak i logistycznym, a zaangażowanie naszych polskich kolegów jest niezwykle istotne – mówił szef litewskiego Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Podkreślił, że trzeba zmierzyć się ze wszystkimi potencjalnymi wyzwaniami i ocenił, że udział Polski w ćwiczeniach zapewni im „wyższy poziom”.
Ze słów Vitkauskasa wynika, że na Litwę przybędzie delegacja ok. 20 osób z różnych polskich instytucji. – Przeanalizujemy wszystkie niedociągnięcia proceduralne, sporządzimy ich wykaz, a następnie powstanie wspólnie opracowany plan – zapowiadał urzędnik. Zaznaczył przy tym, że chodzi o prace nad międzynarodowym planem ewakuacji, ponieważ plan wewnętrznej ewakuacji już istnieje.
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Ćwiczenia na Litwie mają zakończyć się 2 października. To największy doroczny sprawdzian litewskiego systemu mobilizacyjnego. Ćwiczenia przewidują scenariusze związane m.in. z cyberatakami, dezinformacją, sabotażem, zakłóceniami systemów energetycznego i łączności, a także z ochroną infrastruktury krytycznej.
W sobotę na terenie dziesięciu samorządów, m.in. w Wilnie i w rejonach przy granicy z Białorusią, odbędą się praktyczne ćwiczenia ewakuacyjne. Na wtorek zaplanowano test procedur reagowania na incydenty dotyczące infrastruktury energetycznej i kabli podmorskich, zaś w środę ma zostać ogłoszona ćwiczebna mobilizacja.
W ćwiczeniach na Litwie weźmie udział ok. 4 tys. osób – urzędnicy, funkcjonariusze i przedstawiciele państwowych instytucji, samorządów, firm i organizacji pozarządowych, a także wolontariusze.
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W tym samym czasie w rejonie łoździejskim przy granicy z Polską odbywają się ćwiczenia Związku Strzelców Litewskich, które dotyczą m.in. ochrony istotnych obiektów, utrzymania porządku publicznego oraz ewakuacji rannych.
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