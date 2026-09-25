Na płytkach, które są ważnym elementem niemieckiej kultury upamiętniania Holokaustu, umieszczane są nazwiska, daty urodzenia i informacje o losach ofiar nazistów, które w przeszłości mieszkały w danym miejscu. Takie „kamienie pamięci” upamiętniają przede wszystkim Żydów, ale też inne ofiary nazizmu.

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CDU głosuje wraz z AfD. W Niemczech debata o tym, czy chadecja nie złamała zasady „kordonu sanitarnego”

Teraz, w Heidenau, takie upamiętnienia przestaną się pojawiać po przyjęciu uchwały zgłoszonej przez AfD i CDU (ta druga partia współrządzi Niemcami). Decyzją lokalnych władz przyszłe upamiętnienia ofiar okresu nazistowskiego mają skupiać się w miejscu pamięci na terenie cmentarza, który znajduje się w miasteczku.

AfD w przeszłości wielokrotnie kwestionowała niemiecką politykę upamiętniania Holokaustu. Współzałożyciel partii Alexander Gauland, jak przypomina Reuters, nazwał niegdyś okres rządów nazistów mianem „ptasiego g...” w tysiącletniej historii Niemiec, którą uznał za pełną sukcesów.

Fakt, iż CDU poparło uchwałę wraz z AfD sprawił, że w Niemczech ożyła dyskusja o tym, czy CDU stosuje się do zasady „kordonu sanitarnego” (niem. Brandmauer), w ramach której niemieckie mainstreamowe partie odrzucają możliwość współpracy z AfD. Pikanterii sprawie dodaje fakt, że do współpracy doszło w czasie, gdy AfD święci tryumfy w wyborach lokalnych (w Saksonii-Anhalt i Meklemburgii-Pomorzu Przednim), w których CDU ponosi historyczne porażki (w Meklemburgii-Pomorzu Przednim partia ta po raz pierwszy w historii wyborów w RFN nie przekroczyła progu wyborczego), a liderzy AfD mówią wprost o gotowości zastąpienia CDU w roli partii ludowej.

– Jestem oburzona tym, że demokratyczna partia zdecydowała się wesprzeć taki przejrzysty manewr ekstremistycznej AfD – powiedziała Charlotte Knobloch, stojąca na czele lokalnego stowarzyszenia Żydów w Bawarii.

Władze miasta nie rekomendowały zakazu umieszczania „kamieni pamięci”

Uchwałę przyjęto wbrew rekomendacji administracji miasta, która w oświadczeniu napisała, iż taki „ogólny zakaz” nie jest potrzebny dla stworzenia centralnego miejsca upamiętnienia, ani nie jest usprawiedliwiony decyzją o utworzeniu takiego miejsca na miejskim cmentarzu.

Zwolennicy uchwały uzasadniają ją tym, że „kamienie pamięci” stanowią niestosowną formę upamiętnienia ofiar nazistów, gdyż są wmurowywane w ziemię, co sprawia, że można po nich deptać.