Do wybuchu doszło w piątek rano w dzielnicy Plaka w centrum turystycznym Aten. W pobliżu znajduje się wiele atrakcji turystycznych, m.in. Łuk Hadriana, Akropol i świątynia Zeusa.

Reklama Reklama

W wyniku eksplozji runął dwupiętrowy budynek mieszkalny, uszkodzone zostały zaparkowane w pobliżu samochody oraz sąsiednie kamienice, sklepy i kawiarnie.

Silna eksplozja w dzielnicy turystycznej w Atenach. Dwupiętrowy budynek runął

Lokalne media podały, iż siła wybuchu była tak duża, że eksplozję słychać było w całych Atenach. Oficjalnych przyczyn zdarzenia nie podano. Greckie media spekulują, że mogło dojść do wybuchu gazu. Odłamki kamieni i fragmenty potłuczonego szkła spadły w promieniu trzech przecznic od epicentrum eksplozji. – To było tak, jakby cały budynek, cała przecznica została wysadzona w powietrze – powiedział jeden z mieszkańców, Andreas Martzaklis, cytowany przez agencję Reutera.

Na miejsce wysłano służby ratunkowe. Budynek, w którym doszło do wybuchu, został całkowicie zniszczony. Strażacy ugasili ogień oraz dokonali oględzin okolicznych budynków, sprawdzając, czy istnieje ryzyko kolejnych zawaleń.

Policja zamknęła ulicę, przy której doszło do eksplozji Foto: PAP/EPA/ORESTIS PANAGIOTOU

To było tak, jakby cała przecznica została wysadzona w powietrze – powiedział świadek Foto: PAP/EPA/ORESTIS PANAGIOTOU

Rzeczniczka policji Constantina Dimoglidou powiedziała stacji ERT, że straż pożarna nie zakończyła inspekcji. Jak podano, obrażenia odniósł jeden z przechodniów oraz dwie kobiety, które po wybuchu były uwięzione w sąsiednim budynku. Poszkodowani zostali przetransportowani do szpitala.

W budynku, który runął, przebywało co najmniej pięć osób, a część mieszkań wynajmowano turystom – wynika z informacji policji. Jak dotąd nie wiadomo, czy pod gruzami są jeszcze ludzie.