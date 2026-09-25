W centrum Aten doszło do eksplozji
Do wybuchu doszło w piątek rano w dzielnicy Plaka w centrum turystycznym Aten. W pobliżu znajduje się wiele atrakcji turystycznych, m.in. Łuk Hadriana, Akropol i świątynia Zeusa.
W wyniku eksplozji runął dwupiętrowy budynek mieszkalny, uszkodzone zostały zaparkowane w pobliżu samochody oraz sąsiednie kamienice, sklepy i kawiarnie.
Czytaj więcej
W rzymskim Koloseum doszło do śmiertelnego wypadku. 22-letni technik spadł z wysokości podczas montażu oświetlenia. Władze podjęły decyzję o wstrzy...
Lokalne media podały, iż siła wybuchu była tak duża, że eksplozję słychać było w całych Atenach. Oficjalnych przyczyn zdarzenia nie podano. Greckie media spekulują, że mogło dojść do wybuchu gazu. Odłamki kamieni i fragmenty potłuczonego szkła spadły w promieniu trzech przecznic od epicentrum eksplozji. – To było tak, jakby cały budynek, cała przecznica została wysadzona w powietrze – powiedział jeden z mieszkańców, Andreas Martzaklis, cytowany przez agencję Reutera.
Na miejsce wysłano służby ratunkowe. Budynek, w którym doszło do wybuchu, został całkowicie zniszczony. Strażacy ugasili ogień oraz dokonali oględzin okolicznych budynków, sprawdzając, czy istnieje ryzyko kolejnych zawaleń.
Policja zamknęła ulicę, przy której doszło do eksplozji
To było tak, jakby cała przecznica została wysadzona w powietrze – powiedział świadek
Rzeczniczka policji Constantina Dimoglidou powiedziała stacji ERT, że straż pożarna nie zakończyła inspekcji. Jak podano, obrażenia odniósł jeden z przechodniów oraz dwie kobiety, które po wybuchu były uwięzione w sąsiednim budynku. Poszkodowani zostali przetransportowani do szpitala.
W budynku, który runął, przebywało co najmniej pięć osób, a część mieszkań wynajmowano turystom – wynika z informacji policji. Jak dotąd nie wiadomo, czy pod gruzami są jeszcze ludzie.
Na miejscu trwa akcja służb
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas