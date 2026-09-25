Do wybuchu doszło w piątek rano w dzielnicy Plaka w centrum turystycznym Aten. W pobliżu znajduje się wiele atrakcji turystycznych, m.in. Łuk Hadriana, Akropol i świątynia Zeusa.

W wyniku eksplozji runął dwupiętrowy budynek mieszkalny, uszkodzone zostały zaparkowane w pobliżu samochody oraz sąsiednie kamienice, sklepy i kawiarnie.

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Silna eksplozja w dzielnicy turystycznej w Atenach. Dwupiętrowy budynek runął

Lokalne media podały, iż siła wybuchu była tak duża, że eksplozję słychać było w całych Atenach. Oficjalnych przyczyn zdarzenia nie podano. Greckie media spekulują, że mogło dojść do wybuchu gazu. Odłamki kamieni i fragmenty potłuczonego szkła spadły w promieniu trzech przecznic od epicentrum eksplozji. – To było tak, jakby cały budynek, cała przecznica została wysadzona w powietrze – powiedział jeden z mieszkańców, Andreas Martzaklis, cytowany przez agencję Reutera.

Na miejsce wysłano służby ratunkowe. Budynek, w którym doszło do wybuchu, został całkowicie zniszczony. Strażacy ugasili ogień oraz dokonali oględzin okolicznych budynków, sprawdzając, czy istnieje ryzyko kolejnych zawaleń.

Policja zamknęła ulicę, przy której doszło do eksplozji

Policja zamknęła ulicę, przy której doszło do eksplozji

Foto: PAP/EPA/ORESTIS PANAGIOTOU

To było tak, jakby cała przecznica została wysadzona w powietrze – powiedział świadek

To było tak, jakby cała przecznica została wysadzona w powietrze – powiedział świadek

Foto: PAP/EPA/ORESTIS PANAGIOTOU

Rzeczniczka policji Constantina Dimoglidou powiedziała stacji ERT, że straż pożarna nie zakończyła inspekcji. Jak podano, obrażenia odniósł jeden z przechodniów oraz dwie kobiety, które po wybuchu były uwięzione w sąsiednim budynku. Poszkodowani zostali przetransportowani do szpitala.

W budynku, który runął, przebywało co najmniej pięć osób, a część mieszkań wynajmowano turystom – wynika z informacji policji. Jak dotąd nie wiadomo, czy pod gruzami są jeszcze ludzie.

Na miejscu trwa akcja służb

Na miejscu trwa akcja służb

Foto: REUTERS/Louisa Gouliamaki