Do ataku doszło w czwartek po godz. 23 na parkingu przy Teatrze Miejskim w Inowrocławiu (województwo kujawsko-pomorskie).

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Jak ustaliła policja, do 41-latka podeszło dwóch mężczyzn uzbrojonych w noże. Napastnicy zadali ofierze kilka ciosów, po czym zbiegli. Mimo podjętej reanimacji życia 41-latka nie udało się uratować.

Atak nożowników w centrum Inowrocławia

W rozmowie z Interią asp. szt. Izabela Lewicka-Waszak z inowrocławskiej policji poinformowała, że zatrzymano dwóch mężczyzn w wieku 34 i 38 lat, którzy są podejrzewani o udział w ataku.

Na miejscu zdarzenia policja prowadziła czynności pod nadzorem prokuratora. Śledczy ustalają m.in. motywy działania sprawców. Rzeczniczka policji z Inowrocławia przekazała, że „prowadzone są dalsze czynności procesowe, które mają wyjaśnić dokładny przebieg i okoliczności tego tragicznego zdarzenia”.