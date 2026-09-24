Ambasada złożyła kondolencje rodzinie i bliskim ofiary oraz życzyła poszkodowanym szybkiego powrotu do zdrowia. Przedstawiciele dyplomatyczni Ukrainy w Polsce podkreślili, że wszelkie przejawy przemocy są niedopuszczalne, a szczególnie bolesny jest fakt, że tragedia wydarzyła się w miejscu, które powinno być przestrzenią modlitwy i miłosierdzia. Podziękowano również funkcjonariuszom służb, ratownikom medycznym i wszystkim osobom zaangażowanym w działania po ataku.

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Ambasada wyraziła przekonanie, że właściwe organy dokładnie i obiektywnie wyjaśnią okoliczności tragedii, a osoby odpowiedzialne poniosą odpowiedzialność zgodnie z prawem. Zaapelowała także, by w obliczu tragedii zachować wzajemne wsparcie i nie dopuścić do tego, aby ból przerodził się w nienawiść lub kolejną przemoc.

Atak nożownika w klasztorze w Jarosławiu. Nie żyje duchowny, cztery osoby są ranne

Do ataku nożownika doszło w czwartek rano na terenie Jarosławskiego Opactwa przy ulicy Benedyktyńskiej. Policja przyjechała na miejsce około 9.30. Zaatakowani zostali trzej księża i dwie osoby świeckie. policja poinformowała, że jeden z duchownych nie przeżył. Pozostali ranni – trzech mężczyzn i jedna kobieta – zostali przewiezieni do szpitala w stanie ciężkim.

Sprawcą okazał się 31-letnni obywatel Ukrainy, który ostatniej nocy przyjechał do Polski z Niemiec. Miał się udać do przejścia granicznego w Korczowej, ale tam nie dotarł. Wiadomo, że narzędzie ataku ukradł z klasztornej kuchni. Został zatrzymany.

Premier Donald Tusk zapowiedział, że sprawca zostanie ukarany „z całą stanowczością”.