Znicze w miejscu ataku nożownika na terenie Jarosławskiego Opactwa przy ulicy Benedyktyńskiej w Jarosławiu
Ambasada złożyła kondolencje rodzinie i bliskim ofiary oraz życzyła poszkodowanym szybkiego powrotu do zdrowia. Przedstawiciele dyplomatyczni Ukrainy w Polsce podkreślili, że wszelkie przejawy przemocy są niedopuszczalne, a szczególnie bolesny jest fakt, że tragedia wydarzyła się w miejscu, które powinno być przestrzenią modlitwy i miłosierdzia. Podziękowano również funkcjonariuszom służb, ratownikom medycznym i wszystkim osobom zaangażowanym w działania po ataku.
Ambasada wyraziła przekonanie, że właściwe organy dokładnie i obiektywnie wyjaśnią okoliczności tragedii, a osoby odpowiedzialne poniosą odpowiedzialność zgodnie z prawem. Zaapelowała także, by w obliczu tragedii zachować wzajemne wsparcie i nie dopuścić do tego, aby ból przerodził się w nienawiść lub kolejną przemoc.
Do ataku nożownika doszło w czwartek rano na terenie Jarosławskiego Opactwa przy ulicy Benedyktyńskiej. Policja przyjechała na miejsce około 9.30. Zaatakowani zostali trzej księża i dwie osoby świeckie. policja poinformowała, że jeden z duchownych nie przeżył. Pozostali ranni – trzech mężczyzn i jedna kobieta – zostali przewiezieni do szpitala w stanie ciężkim.
Sprawcą okazał się 31-letnni obywatel Ukrainy, który ostatniej nocy przyjechał do Polski z Niemiec. Miał się udać do przejścia granicznego w Korczowej, ale tam nie dotarł. Wiadomo, że narzędzie ataku ukradł z klasztornej kuchni. Został zatrzymany.
Premier Donald Tusk zapowiedział, że sprawca zostanie ukarany „z całą stanowczością”.
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