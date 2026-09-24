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„Rzecz w tym”: Politycy bawią się w to, kto jest bardziej prorosyjski

Rosnące zagrożenie ze strony Rosji, wojna hybrydowa, sabotaż, dezinformacja i coraz częstsze incydenty związane z bezpieczeństwem Polski – o tym, jak w obliczu tych wyzwań powinna wyglądać odpowiedzialna komunikacja polityczna, Marzena Tabor-Olszewska rozmawia z Michałem Szułdrzyńskim, zastępcą redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej”.

