Portal Politico poinformował, że w czwartek rano Secret Service odebrała przepustkę jednemu z jego dziennikarzy. Z kolei MS NOW przekazała, że jej reporter nie został wpuszczony na teren Białego Domu. Dostępu odmówiono również części dziennikarzy CNN.

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Kilka godzin wcześniej sąd zablokował decyzję prezydenta Donalda Trumpa z ubiegłego tygodnia i nakazał przywrócenie akredytacji dziennikarzom CNN, MS NOW oraz Politico. Sędzia uznał, że zakaz wstępu do Białego Domu dla pracowników tych redakcji może być niezgodny z konstytucją. Zgodnie z orzeczeniem federalnego sądu dostęp dziennikarzy powinien zostać przywrócony co najmniej na dwa tygodnie, do czasu dalszego rozpatrywania sprawy.

Trump zarzuca mediom spisek z Demokratami

W czwartek rano Trump ponownie zaatakował CNN i MS NOW na swoim portalu Truth Social, zarzucając obu stacjom rozpowszechnianie „fake newsów”. Prezydent odniósł się do środowych doniesień MS NOW, według których jego doradcy mieli rozważać dodanie nazwiska Trumpa do nazwy waszyngtońskiego Teatru Forda, znanego jako miejsce zamachu na Abrahama Lincolna.

Trump stwierdził, że informacje te są nieprawdziwe. Ocenił również, że jest to kolejny przykład współpracy mediów określanych przez niego jako „fake news” z Demokratami w celu tworzenia fałszywych historii na jego temat. „Nie powinno do tego dochodzić. Nasz kraj rozpaczliwie potrzebuje wolnej i uczciwej prasy!” – napisał.