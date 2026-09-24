Z ogłoszonych 24 września przez szefa MSW Abdelouafiego Laftitiego rezultatów środowych wyborów wynika, że w liczącym 395 miejsc parlamencie PAM zdobyła 97 mandatów. Za nią uplasowała się liberalno-centrowa partia RNI (66 mandatów) oraz konserwatywna partia Istiqlal (65 mandatów).

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Zwycięską w marokańskich wyborach partię założył doradca króla

Wzrost poparcia odnotowała Islamska Partia Sprawiedliwości i Rozwoju (PJD), która zdobyła 54 mandaty, wobec zaledwie 13 w poprzednich wyborach. Partie lewicowe: USFP, PPS i FGD, zdobyły odpowiednio 26, 19 i 8 mandatów – przekazała agencja Reutera.

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PAM powstała w 2008 roku, założona przez doradcę króla Mohammeda VI. Od tego czasu pozycjonuje się jako przeciwwaga dla PJD, opowiadając się za modernizacją społeczną i świeckim państwem.

Zgodnie z konstytucją z 2011 roku król mianuje premiera spośród przedstawicieli partii, która zdobyła największą liczbę mandatów. Jeśli, zgodnie ze zwyczajem, Mohammed VI powierzy funkcję rządu liderce PAM El Mansuri, zostałaby ona drugą kobietą na takim stanowisku w świecie arabskim po Tunezyjce, Najli Bouden. Będzie też pierwszą w historii kobietą na czele rządu Maroka.

Wybory parlamentarne nie zmienią układu sił w Maroku, gdzie wciąż szerokie uprawnienia posiada król

Wynik wyborów parlamentarnych w Krakowie zdecyduje o kształcie przyszłego rządu koalicyjnego, który będzie nadzorował końcowy etap inwestycji o wartości 20 mld dolarów, mających na celu przygotowanie kraju do mistrzostw świata w piłce nożnej w 2030 roku, a także inicjatyw ukierunkowanych na zmniejszenie nierówności i zaradzenie niezadowoleniu młodzieży, a więc problemom uwypuklonym przez masowy szturm na hiszpańską eksklawę Ceutę oraz ubiegłoroczne, krwawe protesty z udziałem przedstawicieli pokolenia Z – zauważyła agencja Reutera.

Wybory nie zmienią jednak znacząco układu sił w Maroku, ponieważ monarcha, na mocy konstytucji, zachowuje szerokie uprawnienia, jeśli chodzi o kierunek polityki państwa, kwestie związane z obronnością i sprawami zagranicznymi.