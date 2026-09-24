Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)
Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:
- codzienne wiadomości, wartościowe komentarze i opinie na serwisie
- pogłębione reportaże i publicystyka w Plusie Minusie
Donald Trump
– Spotkanie (prezydentów Trumpa i Zełenskiego) było bardzo dobre. Pod względem tonu i reakcji – mówił po nowojorskich rozmowach anonimowy urzędnik ukraiński. Ale nie towarzyszyły mu żadne decyzje.
Najważniejszym problemem dla amerykańskiego przywódcy okazały się ukraińskie ataki na rosyjskie rafinerie. Trump uważa, że powodują one zwyżkę cen diesla, a tego nie chce ze względu na listopadowe połówkowe wybory do Kongresu. Amerykańskich wyborców (jak i każdych innych) trudno ująć sukcesami polityki zagranicznej, znacznie ważniejsze są dla nich sprawy bytowe.
Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)
Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas