– Spotkanie (prezydentów Trumpa i Zełenskiego) było bardzo dobre. Pod względem tonu i reakcji – mówił po nowojorskich rozmowach anonimowy urzędnik ukraiński. Ale nie towarzyszyły mu żadne decyzje.

Najważniejszym problemem dla amerykańskiego przywódcy okazały się ukraińskie ataki na rosyjskie rafinerie. Trump uważa, że powodują one zwyżkę cen diesla, a tego nie chce ze względu na listopadowe połówkowe wybory do Kongresu. Amerykańskich wyborców (jak i każdych innych) trudno ująć sukcesami polityki zagranicznej, znacznie ważniejsze są dla nich sprawy bytowe.