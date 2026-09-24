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Bogusław Chrabota: Karolowi Nawrockiemu w ONZ wystawiłbym czwórkę. Orędzie o ratowaniu świata

Prezydent Karol Nawrocki mówił w ONZ długo i poruszył wiele wątków. Doszukiwał się recept na ratowanie świata i pokazał się jako człowiek światowy. I niezwykle wszechstronny.

Aktualizacja: 24.09.2026 09:29 Publikacja: 23.09.2026 23:46

Prezydent Polski Karol Nawrocki przemawia podczas 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w siedzibie Or

Prezydent Polski Karol Nawrocki przemawia podczas 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku.

Foto: REUTERS/Eduardo Munoz

Bogusław Chrabota

Debata generalna sesji Organizacji Narodów Zjednoczonych, wbrew swojej nazwie, nie jest wcale debatą. To nic innego jak forum, na którym liderzy większych i mniejszych krajów (na równi) prezentują swoje stanowiska w sprawie najważniejszych – z ich perspektywy – problemów lokalnych i globalnych. To innymi słowy przegląd indywidualnych wrażliwości i opis geopolityki z perspektywy stolic całego świata.

Jakie to ma znaczenie? Głównie wizerunkowe, bo realna praca nad próbami rozwiązania konfliktów rozwija się na innych forach niż „teatr” debaty generalnej, a przede wszystkim w kulisach ONZ. Ale i tu mamy od lat głównie impas, wynikający z tego, że główni autorzy kryzysów zasiadają w Radzie Bezpieczeństwa. A w niej, w kluczowych sprawach prawem weta dysponuje pięciu stałych członków: USA, Francja, Wielka Brytania, Rosja i Chiny. W skrajnie spolaryzowanym świecie pogodzić się mogą tylko w kwestiach o mniejszym znaczeniu strategicznym i tam, gdzie ich interesy nie są sprzeczne. To daleko od fundamentów aksjologii Organizacji Narodów Zjednoczonych i jej światowej misji.

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