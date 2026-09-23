W 2015 r. PiS był silny tyleż swoją siłą, co słabością rywali. Z jednej strony pozbawionej silnego przywódcy i poobijanej po przegranych wyborach prezydenckich Koalicji Obywatelskiej, z drugiej podzielonej lewicy, której część zdecydowała się na start w „ambitniejszej” formule koalicyjnego komitetu wyborczego, przez co 7,5 proc. nie wystarczyło jej do przekroczenia progu (podobnie jak z 3,6 proc. głosów nie przeskoczyła go partia Razem). W efekcie PiS, zdobywając 37,58 proc. głosów, obsadził 51,09 proc. mandatów, bo stosowana w przeliczaniu głosów na mandaty w wyborach do polskiego Sejmu metoda d'Hondta promuje najsilniejszych.