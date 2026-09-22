Prezydenci Stanów Zjednoczonych i Ukrainy spotkali się na marginesie odbywającej się w Nowym Jorku 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. – Mam nadzieję, że zakończymy wojnę i że prezydent Trump pomoże nam ją zakończyć – mówił na spotkaniu z Donaldem Trumpem Wołodymyr Zełenski.

Reklama Reklama

– Uważam, że musimy to zrobić jak najszybciej, przed nadejściem zimy – dodał, na co prezydent USA przytaknął. – Spotka się. Jest gotów na spotkanie. Chce zakończenia wojny – mówił o Władimirze Putinie prezydent USA.

Czytaj więcej Polityka „Moskwa świętuje”. UE zdjęła sankcje z dwóch rosyjskich oligarchów Sankcje na ponad 3 tys. osób i podmiotów, nałożone w związku z inwazją Rosji na Ukrainę, będą przedłużone na kolejne trzy lata – poinformowała Rada...

Po zakończeniu rozmowy Wołodymyr Zełenski wystąpił na konferencji prasowej. Zadeklarował, że jego kraj jest gotowy na każdą formę rozejmu energetycznego z Rosją. Tłumaczył, iż oznacza to, że Siły Zbrojne Ukrainy nie będą przeprowadzać ataków na rosyjskie obiekty energetyczne. – Taka jest nasza propozycja – podkreślił, wyrażając wdzięczność wobec strony amerykańskiej, która ma przekazać ukraińskie stanowisko Rosji.

Zełenski zastrzegł, iż nie jest pewien, czy Rosjanie są gotowi na taki rozejm. Poinformował, że na spotkaniu z Trumpem nie padły prośby, aby Ukraina jednostronnie zaprzestała ataków na obiekty na terytorium Rosji.

Sprawa produkcji Patriotów. Ukraina chce otrzymać licencję

Na konferencji prasowej pojawił się także temat systemu obrony powietrznej Patriot. Zełenski ogłosił, że Donald Trump „pozytywnie odniósł się” do udzielenia Ukrainie licencji na produkcję rakiet do Patriotów. – Potrzebujemy licencji, aby przygotować produkcję systemu Patriot. (...) Poprosiłem prezydenta Trumpa o pomoc w tej sprawie. (...) Obyśmy mogli rozpocząć ten proces – mówił.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski Foto: REUTERS/Kylie Cooper

Według relacji Zełenskiego, Ukraina rozmawiała z firmą RTX Raytheon (producentem systemu Patriot), od której otrzymała sygnał o gotowości do współpracy z Kijowem. – Rozpoczniemy ten projekt. Nie wiem, czy zajmie to rok, czy półtora roku, ale to inwestycja na przyszłość – przekonywał prezydent Ukrainy, podkreślając, że jego kraj będzie potrzebować własnej produkcji takich rakiet, nawet jeśli uruchomi produkcję własnego systemu przeciwrakietowego. – Liczymy na systemy Patriot – zaznaczył.

Na konferencji w Nowym Jorku ukraiński prezydent przekazał, że Ukraina zwróciła się do USA z prośbą o udostępnienie jej pakietu wsparcia, obejmującego dostawy rakiet Patriot. Powiedział, że Stany Zjednoczone rozpatrzą tę kwestię. Według jego słów, Ukraińcy mają w tej sprawie współpracować z innymi krajami, w szczególności z państwami Bliskiego Wschodu i USA.

Wołodymyr Zełenski zadeklarował także gotowość do spotkania „w dowolnym momencie, gdy wszystkie strony będą gotowe” z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem. – Uważam, że wszyscy musimy działać jak najszybciej – zaznaczył. Jak dodał, do zorganizowania trójstronnego spotkania dąży Donald Trump. – Uważam, że Putin nie jest na nie gotowy, nie jest gotowy, by zakończyć wojnę – stwierdził.

Operacja Vivaldi, kontrofensywa Sił Zbrojnych Ukrainy w obwodzie donieckim Foto: PAP

Ukraiński przywódca powiedział również, że Międzynarodowy Fundusz Walutowy pomoże Ukrainie pozyskać część środków niezbędnych do zapewnienia jej stabilności finansowej w 2027 r. Ocenił przy tym, że wszelkie działania gospodarcze mające na celu wsparcie Ukrainy to mechanizm ochronny dla jej obywateli.