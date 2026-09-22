Przyznanie się do porażki? Donald Trump nie grzeszy cierpliwością. A trwający już blisko pięć lat konflikt nie daje żadnych oznak wyczerpania. Po powrocie do Białego Domu przeszło półtora roku temu prezydent USA próbował doprowadzić do pokoju zasadniczo poświęcając na ołtarzu rosyjskiego imperializmu Ukrainę. Takie było przynajmniej wrażenie z jego spotkania z Władimirem Putinem na Alasce w sierpniu zeszłego roku i obraźliwego przyjęcia ukraińskiego przywódcy w Białym Domu parę miesięcy wcześniej. Ukraina jednak przetrwała dzięki swojej odwadze i inwencji. A także dzięki przejęciu przez Europę ciężaru wsparcia Kijowa od USA.