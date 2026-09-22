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Jędrzej Bielecki: Trump nie ma pomysłu na Ukrainę

W dorocznym wystąpieniu przed ONZ amerykański prezydent tylko zdawkowo wspomniał o największym konflikcie w Europie od drugiej wojny światowej.

Publikacja: 22.09.2026 18:10

Jędrzej Bielecki: Trump nie ma pomysłu na Ukrainę

Foto: REUTERS/Kylie Cooper

Jędrzej Bielecki

Przyznanie się do porażki? Donald Trump nie grzeszy cierpliwością. A trwający już blisko pięć lat konflikt nie daje żadnych oznak wyczerpania. Po powrocie do Białego Domu przeszło półtora roku temu prezydent USA próbował doprowadzić do pokoju zasadniczo poświęcając na ołtarzu rosyjskiego imperializmu Ukrainę. Takie było przynajmniej wrażenie z jego spotkania z Władimirem Putinem na Alasce w sierpniu zeszłego roku i obraźliwego przyjęcia ukraińskiego przywódcy w Białym Domu parę miesięcy wcześniej. Ukraina jednak przetrwała dzięki swojej odwadze i inwencji. A także dzięki przejęciu przez Europę ciężaru wsparcia Kijowa od USA.

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