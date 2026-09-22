W obronie funkcjonariuszy, którzy wystawili mandaty na dożynkach, stanęła przewodnicząca Związkowej Alternatywy w KAS
Jak pisaliśmy na łamach „Rzeczpospolitej”, 30 sierpnia funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej zjawili się na dożynkach organizowanych w kilku miejscowościach w Małopolsce. Pracownicy KAS sprawdzali, czy transakcje były prawidłowo rejestrowane na kasach fiskalnych. Finalnie ukarali mandatami zarówno sprzedawców, jak i przedstawicielki kół gospodyń wiejskich.
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W Przegini trzy osoby otrzymały mandaty w wysokości 600, 1000 i 1500 zł. W Bukowskiej Woli łączna wartość kar wyniosła 7,5 tys. zł, a najwyższy mandat opiewał na 3 tys. zł. Ukarano m.in. właściciela winnicy, osobę obsługującą wesołe miasteczko i przedstawicielki kół gospodyń wiejskich.
Sprawa szybko zyskała rozgłos w mediach społecznościowych. Internauci ostro krytykowali skarbówkę, zarzucając jej, że zamiast skupić się na poważnych przestępstwach finansowych, koncentruje się na lokalnych festynach. Do tematu odniosła się Agata Jagodzińska – przewodnicząca Związkowej Alternatywy w KAS. We wpisie opublikowanym w serwisie X przekonuje, że przedstawiany przez media obraz jest kłamliwy.
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Jagodzińska zapytała też, czy funkcjonariusze powinni ignorować przypadki nielegalnego handlu alkoholem lub papierosami.
Szefowa związku zarzuciła Ministerstwu Finansów, że nie zajęło się wyjaśnieniem okoliczności kontroli. Jej zdaniem resort powinien od razu ujawnić informacje objęte tajemnicą skarbową i przedstawić opinii publicznej pełny obraz sytuacji. Brak reakcji w tej sprawie pozwolił, jej zdaniem, na rozpowszechnianie jednostronnego, nieprawdziwego przekazu.
„Krytykujcie skarbówkę, ale wtedy, gdy jest za co” – zaapelowała Jagodzińska.
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