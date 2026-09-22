Jak pisaliśmy na łamach „Rzeczpospolitej”, 30 sierpnia funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej zjawili się na dożynkach organizowanych w kilku miejscowościach w Małopolsce. Pracownicy KAS sprawdzali, czy transakcje były prawidłowo rejestrowane na kasach fiskalnych. Finalnie ukarali mandatami zarówno sprzedawców, jak i przedstawicielki kół gospodyń wiejskich.

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Kontrole na dożynkach zakończyły się mandatami

W Przegini trzy osoby otrzymały mandaty w wysokości 600, 1000 i 1500 zł. W Bukowskiej Woli łączna wartość kar wyniosła 7,5 tys. zł, a najwyższy mandat opiewał na 3 tys. zł. Ukarano m.in. właściciela winnicy, osobę obsługującą wesołe miasteczko i przedstawicielki kół gospodyń wiejskich.

Jagodzińska broni funkcjonariuszy i krytykuje Ministerstwo Finansów

Sprawa szybko zyskała rozgłos w mediach społecznościowych. Internauci ostro krytykowali skarbówkę, zarzucając jej, że zamiast skupić się na poważnych przestępstwach finansowych, koncentruje się na lokalnych festynach. Do tematu odniosła się Agata Jagodzińska – przewodnicząca Związkowej Alternatywy w KAS. We wpisie opublikowanym w serwisie X przekonuje, że przedstawiany przez media obraz jest kłamliwy.

„Krajowa Administracja Skarbowa podczas dożynek dokonuje m.in. sprawdzeń dotyczących sprzedaży alkoholu, w tym tego, czy nie jest sprzedawany alkohol poza ewidencją lub bez wymaganych znaków akcyzy. Kontrolowane są podmioty, które są normalnymi przedsiębiorcami i prowadzą podczas takich imprez sprzedaż, np. lodów czy piwa i mają obowiązek jej ewidencjonowania. Koła gospodyń wiejskich podczas dożynek zazwyczaj nie prowadzą sprzedaży, lecz oferują poczęstunek przygotowany z własnych wyrobów. Taka forma działalności NIE JEST przedmiotem działań KAS" – napisała Jagodzińska.





Jagodzińska zapytała też, czy funkcjonariusze powinni ignorować przypadki nielegalnego handlu alkoholem lub papierosami.

I teraz zadam Państwu jedno bardzo proste pytanie. Proszę je przeczytać ze zrozumieniem i samemu sobie na nie odpowiedzieć: Czy @KAS_GOV_PL powinna reagować, jeżeli podczas jakiejś imprezy dochodzi do SPRZEDAŻY nielegalnego alkoholu, (bez wymaganych znaków akcyzy przez jakikolwiek podmiot)?



TAK czy NIE?



Czy funkcjonariusze mają udawać, że nie widzą sprzedaży „LEWEGO ”, niewiadomego pochodzenia alkoholu czy papierosów?



TAK czy NIE?

Jagodzińska ma pretensje do ministerstwa

Szefowa związku zarzuciła Ministerstwu Finansów, że nie zajęło się wyjaśnieniem okoliczności kontroli. Jej zdaniem resort powinien od razu ujawnić informacje objęte tajemnicą skarbową i przedstawić opinii publicznej pełny obraz sytuacji. Brak reakcji w tej sprawie pozwolił, jej zdaniem, na rozpowszechnianie jednostronnego, nieprawdziwego przekazu.

„Krytykujcie skarbówkę, ale wtedy, gdy jest za co” – zaapelowała Jagodzińska.