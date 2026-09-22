Od piątku 18 września Maciej Berek powinien rozpocząć pracę jako sędzia Trybunału Konstytucyjnego, jednak nadal nie otrzymał zaproszenia na ślubowanie z Kancelarii Prezydenta. O tę kwestię podczas wtorkowego briefingu został zapytany minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. – Musimy mieć świadomość, że prezydent nie wykonuje należycie swoich obowiązków, moim zdaniem łamie konstytucję – ocenił szef MS, jednocześnie zapewnił: "My nie będziemy się temu biernie przyglądać".

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– Widzieliśmy już czterech sędziów, którzy złożyli takie ślubowanie, więc jeżeli prezydent dalej będzie nie dopełniał swoich obowiązków, to oprócz tego, że toczy się sprawa w prokuraturze, to będą podejmowane działania zastępcze, które mają ten sam skutek, bo chodzi o to, żeby taki sędzia mógł rozpocząć pracę w Trybunale – powiedział minister.

Żurek zaznaczył, że kwestia dalszych kroków w tej sprawie będzie osobistą decyzją Macieja Berka i jego decyzją będzie to, czy będzie on „chciał złożyć takie ślubowanie wobec prezydenta, ale nie bezpośrednio w Pałacu”.

Wątpliwości w sprawie stażu prawniczego Macieja Berka

Jeszcze przed wyborem Macieja Berka na sędziego TK przez Sejm, posłowie opozycji i prezydencka kancelaria wskazywali na wątpliwości co do spełnienia przez Berka wymogu dziesięcioletniej pracy w zawodzie prawniczym. W reakcji na te wątpliwości były minister ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu opublikował w mediach społecznościowych zaświadczenie Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych, zgodnie z którym uchwałą z 2002 r. został wpisany na listę radców prawnych i od dnia ślubowania do chwili obecnej posiada uprawnienia do wykonywania zawodu. W dokumencie wskazano też, że Berek zgłosił w ewidencji wykonywanie zawodu radcy prawnego w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 lipca 2009 r. oraz od 1 sierpnia 2012 r. do chwili obecnej.

W ubiegłym tygodniu rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz mówił, że prezydent Nawrocki odbierze ślubowanie od Berka, gdy ten przedstawi dokumenty potwierdzające, że spełnia wymogi formalne. Już wcześniej szef KPRP Zbigniew Bogucki oceniał, że „są gigantyczne wątpliwości co do tego, czy pan minister Berek ma dziesięcioletni staż radcy prawnego”.

W poniedziałek Maciej Berek skierował do prezydenta Karola Nawrockiego pismo z prośbą o „niezwłoczne” wskazanie miejsca i daty umożliwienia mu złożenia ślubowania. Napisał m.in., że zgodnie z przepisami niezłożenie ślubowania – potraktowane jako odmowa jego złożenia – mogłoby skutkować „zrzeczeniem się stanowiska sędziego TK”. Jego zdaniem argument ten dodatkowo uzasadnia konieczność złożenia przez niego ślubowania „bez zbędnej zwłoki”.

Berek jest ósmą osobą wybraną przez Sejm obecnej kadencji na sędziego TK. Spośród siedmiu wybranych wcześniej, prezydent Nawrocki nie odebrał ślubowania od czworga. W przypadku tej czwórki, według przedstawicieli KPRP, w Sejmie doszło do błędów. W związku z tym czworo sędziów złożyło podczas uroczystości w Sejmie ślubowanie z formułą, że robią to „wobec prezydenta”. KPRP nie uznaje tego za ślubowanie, prezes TK Bogdan Święczkowski nie dopuścił tych czworga sędziów do orzekania.

Czworo wybranych w marcu sędziów TK, od których prezydent nie odebrał osobiście ślubowania, złożyło skargę do ETPCz. Prokuratura Krajowa prowadzi śledztwo w sprawie dotyczącej ułatwienia prezydentowi nieodebrania ślubowania od czworga sędziów TK i niedopuszczenia ich do orzekania w TK.

W październiku opinię na temat uprawnień prezydenta w zakresie składania ślubowania przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego oraz innych powołań ma wydać Komisja Wenecka.