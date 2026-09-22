Władze przekazały, że w organizmie aktorki wykryto również alprazolam, metokarbamol i kwetiapinę. Uznano, że śmierć nastąpiła w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Sekcja zwłok nie wykazała żadnych fizycznych obrażeń, które mogłyby się do niej przyczynić.

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Badania wykazały cztery rodzaje substancji we krwi Hayden Panettiere

Według Cleveland Clinic alprazolam (znany pod nazwą Xanax) stosuje się w leczeniu stanów lękowych, metokarbamol (znany jako Robaxin) to lek rozluźniający mięśnie, a kwetiapina (znana jako Seroquel) to lek przeciwpsychotyczny stosowany w leczeniu schizofrenii, choroby afektywnej dwubiegunowej oraz depresji.

Fentanyl to silny syntetyczny opioid, odpowiedzialny za gwałtowny wzrost liczby zgonów spowodowanych przedawkowaniem. Jak wynika z analizy danych dotyczących śmiertelności przeprowadzonej przez „New York Times”, w 2022 r. substancja ta odpowiadała za jedną trzecią zgonów wśród Amerykanów w wieku od 25 do 34 lat.

Hayden Panettiere zmarła 16 sierpnia 2026 r. w wieku 36 lat. Do jej mieszkania w Greenville w Karolinie Południowej zostali wezwani ratownicy, którzy podjęli akcję reanimacyjną, ale kobiety nie udało się uratować. Aktorka znana była przede wszystkim z ról w serialach „Herosi” i „Nashville”.

W chwili śmierci aktorki w mieszkaniu przebywał też Brian Hickerson, z którym łączył ją burzliwy związek. Według wydanych przez nią w tym roku wspomnień zatytułowanych „This Is Me: A Reckoning”, poznała go w 2018 r. w Los Angeles. Para spotykała się przez kilka lat. Z dokumentów sądowych wynika, że w 2021 r. Hickerson dwa razy stosował przemoc wobec Panettiere.