Według stacji, strażaków o sytuacji w środę późnym wieczorem zaalarmował właściciel posesji, na której znajdowały się elementy infrastruktury łącznościowej. Polsat News podało, że zgłoszenie wpłynęło o godz. 21.07.

Reklama Reklama

Na miejsce wysłano trzy zastępy straży pożarnej. Strażacy ugasili ogień.

Ogień na terenie stacji bazowej Starlink w Woli Krobowskiej

RMF FM podało, iż ze wstępnych ustaleń wynika, że rozdzielnia mogła zostać celowo podpalona. W wyniku pożaru uszkodzony został także agregat prądotwórczy. Według portalu, naziemna stacja w Woli Krobowskiej (powiat grójecki) oraz podobna instalacja w rejonie Kowna na Litwie zapewnia dostęp do internetu poprzez sieć Starlink na terenie znacznej części Europy Środkowo-Wschodniej, w tym na Ukrainie.

O pożarze powiadomione zostały Centralne Biuro Śledcze Policji oraz Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego – poinformowało RMF FM.