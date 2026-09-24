W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:
Wtorkowe rozmowy przedstawicieli Iranu i Stanów Zjednoczonych dawały nadzieję na powrót do negocjacji i zakończenie trwającego blisko siedem miesięcy konfliktu. Według informacji Reutersa Waszyngton miał w środę odpowiedzieć na warunki przedstawione przez Teheran i oczekuje obecnie na reakcję Iranu. Na razie nie widać jednak przełomu.
Podczas wystąpień na forum ONZ Donald Trump ponownie zagroził Iranowi, a jednocześnie zasugerował, że ewentualne porozumienie może zostać osiągnięte nie wcześniej niż po listopadowych wyborach w USA. Prezydent Iranu Masoud Pezeshkian deklarował natomiast, że Teheran nie zamierza ulegać presji Białego Domu i będzie bronił swoich interesów.
Brak postępu w negocjacjach ponownie znalazł odzwierciedlenie na rynku ropy. Kontrakty na Brent przekroczyły 100 dol. za baryłkę, a WTI kosztuje ponad 90 dol.. Dla polskich kierowców oznacza to mniejszą przestrzeń do spadku cen paliw. Dodatkowym problemem jest umocnienie dolara. Kurs USD/PLN sięgnął 3,84 zł, najwyżej od około półtora roku.
Czytaj więcej
– Miałem wygłosić inne przemówienie – powiedział prezydent Iranu Masud Pezeszkian na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Swoje wystąpienie zmienił po...
Od 7 października mBank ma wprowadzić do oferty kredyty mieszkaniowe oparte na wskaźniku POLSTR. Jednocześnie bank całkowicie wycofa z oferty detalicznej hipoteki oparte na WIBOR. Jak informuje „Rzeczpospolita”, sam proces ubiegania się o kredyt pozostanie bez zmian. Klienci będą mogli składać wnioski zarówno cyfrowo, jak i w placówkach. Banki mają czas do końca 2026 r. na wdrożenie POLSTR w ofercie dla klientów detalicznych, jednak część instytucji zdecydowała się zrobić to wcześniej. PKO BP uruchomił kredyty oparte na nowym wskaźniku już 3 września.
Obecnie oprocentowanie nowych kredytów opartych na POLSTR jest niższe niż w przypadku kredytów opartych na WIBOR. Eksperci zwracają jednak uwagę, że nie musi to być stała różnica. Zmiana wskaźnika oznacza kolejny etap reformy rynku kredytowego i stopniowego zastępowania WIBOR przez POLSTR.
Czytaj więcej:
Od 7 października mBank zastąpi WIBOR nowym wskaźnikiem POLSTR w kredytach hipotecznych. Kolejne banki również szykują zmianę. Co to oznacza dla ra...
Pro
Niemiecki związek zawodowy IG Metall zażądał podwyżek wynagrodzeń o 5 proc. dla ponad 3,5 mln pracowników sektora metalowego, motoryzacyjnego i maszynowego. Żądania pojawiają się w momencie, gdy niemiecki przemysł mierzy się z problemami największych producentów. Trudna sytuacja dotyczy m.in. Volkswagena, Thyssenkrupp i Boscha. Rosnące koszty pracy byłyby dla firm dodatkowym obciążeniem, dlatego negocjacje płacowe mogą być trudne.
Dla niemieckiego przemysłu pojawia się jednak światełko w tunelu. Wstępne dane PMI pokazują jednocześnie poprawę aktywności gospodarczej w strefie euro. We wrześniu indeks dla sektora usług wzrósł do 53 pkt z 51,6 pkt w sierpniu, a wskaźnik dla przemysłu osiągnął najwyższy poziom od 2022 r.. Pozytywnie zaskoczył również odczyt dla niemieckiego przemysłu.
Czytaj więcej
Niemiecki koncern motoryzacyjny Volkswagen przestał być spółką zaliczaną do prestiżowego paneuropejskiego indeksu giełdowego Euro Stoxx 50. Akcje V...
PayPo, jeden z liderów rynku płatności odroczonych w Polsce, przygotowuje się do debiutu na GPW. Według ustaleń „Parkietu” spółka jest obecnie na etapie wyboru doradców do procesu IPO, a kluczowe decyzje mają zapaść w najbliższych dniach. Wartość oferty może przekroczyć 2 mld zł.. Jeżeli tak się stanie, byłoby to największe IPO na warszawskiej giełdzie od debiutu Żabki w 2024 r..
PayPo dynamicznie zwiększa skalę działalności. Z usług spółki korzysta już 2,5 mln klientów. Zysk za 2025 r. wyniósł 181 mln zł, co oznacza wzrost o blisko 75 proc. rok do roku. Ewentualny debiut PayPo może więc być jednym z najważniejszych wydarzeń na polskim rynku IPO.
Czytaj więcej
Narzędziem ochrony kredytobiorcy nie są ostrzejsze limity, lecz pełna informacja o zobowiązaniach – zgodzili się uczestnicy debaty w salonie „Rzecz...
„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas