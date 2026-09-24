W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

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Rozmowy USA–Iran nie przynoszą przełomu. Ropa znów powyżej 100 dol.

Wtorkowe rozmowy przedstawicieli Iranu i Stanów Zjednoczonych dawały nadzieję na powrót do negocjacji i zakończenie trwającego blisko siedem miesięcy konfliktu. Według informacji Reutersa Waszyngton miał w środę odpowiedzieć na warunki przedstawione przez Teheran i oczekuje obecnie na reakcję Iranu. Na razie nie widać jednak przełomu.

Podczas wystąpień na forum ONZ Donald Trump ponownie zagroził Iranowi, a jednocześnie zasugerował, że ewentualne porozumienie może zostać osiągnięte nie wcześniej niż po listopadowych wyborach w USA. Prezydent Iranu Masoud Pezeshkian deklarował natomiast, że Teheran nie zamierza ulegać presji Białego Domu i będzie bronił swoich interesów.

Brak postępu w negocjacjach ponownie znalazł odzwierciedlenie na rynku ropy. Kontrakty na Brent przekroczyły 100 dol. za baryłkę, a WTI kosztuje ponad 90 dol.. Dla polskich kierowców oznacza to mniejszą przestrzeń do spadku cen paliw. Dodatkowym problemem jest umocnienie dolara. Kurs USD/PLN sięgnął 3,84 zł, najwyżej od około półtora roku.

Banki zastępują WIBOR. mBank wprowadza kredyty oparte na POLSTR

Od 7 października mBank ma wprowadzić do oferty kredyty mieszkaniowe oparte na wskaźniku POLSTR. Jednocześnie bank całkowicie wycofa z oferty detalicznej hipoteki oparte na WIBOR. Jak informuje „Rzeczpospolita”, sam proces ubiegania się o kredyt pozostanie bez zmian. Klienci będą mogli składać wnioski zarówno cyfrowo, jak i w placówkach. Banki mają czas do końca 2026 r. na wdrożenie POLSTR w ofercie dla klientów detalicznych, jednak część instytucji zdecydowała się zrobić to wcześniej. PKO BP uruchomił kredyty oparte na nowym wskaźniku już 3 września.

Obecnie oprocentowanie nowych kredytów opartych na POLSTR jest niższe niż w przypadku kredytów opartych na WIBOR. Eksperci zwracają jednak uwagę, że nie musi to być stała różnica. Zmiana wskaźnika oznacza kolejny etap reformy rynku kredytowego i stopniowego zastępowania WIBOR przez POLSTR.

Czytaj więcej: Raporty ekonomiczne mBank przechodzi na POLSTR. WIBOR znika z nowych hipotek Od 7 października mBank zastąpi WIBOR nowym wskaźnikiem POLSTR w kredytach hipotecznych. Kolejne banki również szykują zmianę. Co to oznacza dla ra... Pro

Niemieccy związkowcy żądają 5 proc. podwyżek. Presja na przemysł rośnie

Niemiecki związek zawodowy IG Metall zażądał podwyżek wynagrodzeń o 5 proc. dla ponad 3,5 mln pracowników sektora metalowego, motoryzacyjnego i maszynowego. Żądania pojawiają się w momencie, gdy niemiecki przemysł mierzy się z problemami największych producentów. Trudna sytuacja dotyczy m.in. Volkswagena, Thyssenkrupp i Boscha. Rosnące koszty pracy byłyby dla firm dodatkowym obciążeniem, dlatego negocjacje płacowe mogą być trudne.

Dla niemieckiego przemysłu pojawia się jednak światełko w tunelu. Wstępne dane PMI pokazują jednocześnie poprawę aktywności gospodarczej w strefie euro. We wrześniu indeks dla sektora usług wzrósł do 53 pkt z 51,6 pkt w sierpniu, a wskaźnik dla przemysłu osiągnął najwyższy poziom od 2022 r.. Pozytywnie zaskoczył również odczyt dla niemieckiego przemysłu.

IPO PayPo na horyzoncie. Oferta może przekroczyć 2 mld zł

PayPo, jeden z liderów rynku płatności odroczonych w Polsce, przygotowuje się do debiutu na GPW. Według ustaleń „Parkietu” spółka jest obecnie na etapie wyboru doradców do procesu IPO, a kluczowe decyzje mają zapaść w najbliższych dniach. Wartość oferty może przekroczyć 2 mld zł.. Jeżeli tak się stanie, byłoby to największe IPO na warszawskiej giełdzie od debiutu Żabki w 2024 r..

PayPo dynamicznie zwiększa skalę działalności. Z usług spółki korzysta już 2,5 mln klientów. Zysk za 2025 r. wyniósł 181 mln zł, co oznacza wzrost o blisko 75 proc. rok do roku. Ewentualny debiut PayPo może więc być jednym z najważniejszych wydarzeń na polskim rynku IPO.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.