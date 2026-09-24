Sędzia federalny nakazał w czwartek prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi przywrócenie na 14 dni dostępu do Białego Domu dziennikarzom z CNN, MS NOW i Politico. Stwierdził, że zakaz nałożony na te trzy media jest najprawdopodobniej niezgodny z konstytucją.

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Sędzia odrzuca argumenty administracji Donalda Trumpa

Reporterzy CNN, MS NOW i Politico nie zostali w sobotę 19 września wpuszczeni na teren Białego Domu. Ich identyfikatory zostały zdezaktywowane, co oznacza faktyczne wprowadzenie w życie zakazu ogłoszonego dzień wcześniej przez Trumpa. Prezydent stwierdził w mediach społecznościowych, że te trzy media „nie powinny móc stale pisać ani relacjonować fikcji i kłamstw”. – Sądzę, że mam obowiązek nie wpuszczać (mediów rozpowszechniających) fake newsy. Są bardzo szkodliwe dla kraju, bardzo szkodliwe dla bezpieczeństwa narodowego. Więc mam taki obowiązek. Zobaczymy, jak to się potoczy – mówił później prezydent, próbując uzasadnić swoją decyzję.

Stacje postanowiły pozwać prezydenta za tę decyzję w poniedziałek, argumentując, że sytuacja ta narusza wolność prasy gwarantowaną przez amerykańską konstytucję. W odpowiedzi na pozew sędzia Tim Kelly wydał postanowienie, w którym nakazał administracji Trumpa natychmiastowy zwrot przepustek prasowych mediom. Kelly powołał się na wcześniejsze orzecznictwo, z którego jasno wynika, iż „zanim przepustka dziennikarza do Białego Domu została zawieszona lub cofnięta, dziennikarzowi przysługiwało prawo do wcześniejszego powiadomienia o pozbawieniu praw i możliwość przedstawienia swojego stanowiska”. Prawnicy Departamentu Sprawiedliwości próbowali uzasadnić przed sądem zakaz względami bezpieczeństwa narodowego.

Prawnik Departamentu Sprawiedliwości poinformował sędziego, że administracja Trumpa przedstawiła wystarczające wyjaśnienie cofnięcia przepustek prasowych w listach wysłanych do redakcji. Sędzia wyraził jednak sceptycyzm co do tego argumentu i podkreślił, że listy zostały wysłane już po cofnięciu przepustek i wniesieniu pozwu.

Największe stacje TV bojkotują Trumpa

Główne amerykańskie stacje (ABC, CBS, NBC i Fox News) ogłosiły w ubiegłym tygodniu, że nie będą relacjonować aktywności Trumpa w ramach prezydenckiego korpusu prasowego na znak solidarności z CNN. W związku z brakiem ekipy telewizyjnej podczas przecięcia wstęgi na nowym lądowisku dla helikopterów przed Białym Domem, wypowiedź Trumpa nie była słyszalna dla odbiorców.

We wspólnym oświadczeniu tych pięciu stacji napisano, że opinia publiczna ma fundamentalny interes w uzyskiwaniu niezależnych informacji o swoim rządzie – i żaden rząd nie powinien ograniczać działalności mediów tylko dlatego, że nie podobają mu się ich relacje. Zwraca uwagę to, że do protestu przyłączyła się też Fox News – stacja o profilu konserwatywnym, która zasadniczo jest przychylna prezydentowi i poświęca mu dużo miejsca w programie.

W odpowiedzi na bojkot Biały Dom uruchomił całodobowy kanał na YouTube o nazwie Trump TV, gdzie – jak przekazano – transmitowane będą na żywo wydarzenia dotyczące prezydenckiej administracji.