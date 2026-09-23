Władimir Putin
Wizyta Dmitrijewa w USA, uzgodniona z Putinem, odbędzie się w Nowym Jorku przy okazji sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ – przekazały źródła.
Rozmowy mają być kontynuacją spotkania przedstawicieli USA z Putinem, które odbyło się wcześniej w tym miesiącu na Kremlu.
Jedno ze źródeł powiedziało, że celem wizyty jest podtrzymanie dialogu między Rosją a USA oraz kontynuowanie działań na rzecz doprowadzenia do zawarcia pokoju w Ukrainie.
Czytaj więcej
Donald Trump pozytywnie odnosi się do udzielenia Ukrainie licencji na produkcję pocisków do systemu Patriot – powiedział po spotkaniu z prezydentem...
W środę w kuluarach ZO ONZ sekretarz stanu USA Marco Rubio spotkał się ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem. Po tych rozmowach Rubio przekazał, że Rosja i Ukraina wyraziły zainteresowanie ograniczonym zawieszeniem broni obejmującym kwestie zboża i energii. Poinformował też, że Putin został zaproszony na grudniowy szczyt G20 na Florydzie.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas