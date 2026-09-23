Wizyta Dmitrijewa w USA, uzgodniona z Putinem, odbędzie się w Nowym Jorku przy okazji sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ – przekazały źródła.

Reklama Reklama

Jaki jest główny cel wizyty na linii Moskwa–Waszyngton?

Rozmowy mają być kontynuacją spotkania przedstawicieli USA z Putinem, które odbyło się wcześniej w tym miesiącu na Kremlu.

Jedno ze źródeł powiedziało, że celem wizyty jest podtrzymanie dialogu między Rosją a USA oraz kontynuowanie działań na rzecz doprowadzenia do zawarcia pokoju w Ukrainie.

Czytaj więcej Dyplomacja Ukraina chce produkować Patrioty. Zełenski rozmawiał o licencji z Trumpem Donald Trump pozytywnie odnosi się do udzielenia Ukrainie licencji na produkcję pocisków do systemu Patriot – powiedział po spotkaniu z prezydentem...

Przełom w rozmowach? Rubio ujawnia szczegóły po spotkaniu z Ławrowem

W środę w kuluarach ZO ONZ sekretarz stanu USA Marco Rubio spotkał się ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem. Po tych rozmowach Rubio przekazał, że Rosja i Ukraina wyraziły zainteresowanie ograniczonym zawieszeniem broni obejmującym kwestie zboża i energii. Poinformował też, że Putin został zaproszony na grudniowy szczyt G20 na Florydzie.