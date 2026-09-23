W debacie o zrównoważonym rozwoju nie brakuje deklaracji. Znacznie trudniej odpowiedzieć na prostsze pytania: co właściwie zmieniło się dzięki działalności firmy, jak ten wpływ został zmierzony i jakie wyniki organizacja chce osiągnąć w kolejnych latach? ERGO Hestia próbuje odpowiedzieć na te pytania w dwóch uzupełniających się publikacjach. Raport społeczno-ekonomiczny Grupy ERGO Hestia za 2025 rok podsumowuje dotychczasowe wyniki i pokazuje punkt wyjścia. Z kolei Strategia Zrównoważonego Rozwoju „TROSKA” Grupy ERGO Hestia 2026–2030 określa cele na najbliższe lata. Razem tworzą opowieść nie tylko o tym, co już zostało zrobione, lecz także o tym, co dopiero ma się wydarzyć.

Wpływ większy niż wynik jednej firmy

W 2025 roku działalność ERGO Hestii wygenerowała 3,8 mld zł wartości dodanej w polskiej gospodarce. To nie jest przychód ani zysk ubezpieczyciela. Kwota pokazuje szerszy efekt działalności firmy: obejmuje wartość wytworzoną bezpośrednio przez organizację, przez współpracujących z nią dostawców, a także dzięki wydatkom pracowników i partnerów.

Wpływ oszacowano za pomocą modelu przepływów międzygałęziowych Leontiefa. W uproszczeniu pozwala on sprawdzić, jak pieniądze wydawane przez firmę krążą dalej w gospodarce. Zamówienie usługi lub produktu oznacza przychód dla dostawcy, wynagrodzenia dla jego pracowników, kolejne zakupy i podatki. Dzięki temu można zobaczyć nie tylko skalę samego przedsiębiorstwa, ale również jego otoczenia gospodarczego.

Zgodnie z wynikami analizy działalność ERGO Hestii przyczyniła się do utworzenia lub utrzymania ponad 14 tys. miejsc pracy w Polsce. Mniej więcej co czwarte z nich znajdowało się bezpośrednio w grupie, a pozostałe funkcjonowały u dostawców, pośredników i w innych częściach gospodarki. Z działalnością firmy związane były również wpływy do sektora finansów publicznych przekraczające 1,1 mld zł.

Znaczna część tego wpływu pozostaje na Pomorzu, gdzie ERGO Hestia ma swoją centralę. W regionie działalność firmy przełożyła się na blisko 2 mld zł wartości dodanej oraz prawie 4,8 tys. miejsc pracy. Wpływy do sektora finansów publicznych wyniosły tutaj ponad 600 mln zł.

Za tymi wynikami stoi rozbudowana sieć współpracy. W 2025 roku firma korzystała z usług ponad 4,3 tys. dostawców, z których zdecydowana większość była zarejestrowana w Polsce. Współpracowała również z ponad 5 tys. agencji, brokerów, banków i innych partnerów biznesowych. To właśnie skala tego ekosystemu sprawia, że wpływ dużego ubezpieczyciela wykracza daleko poza jego własne biura i pracowników.

Emisje: ważny jest nie tylko procent

Jednym z najczęściej używanych argumentów w komunikacji środowiskowej są dane o redukcji emisji. Same procenty mogą jednak upraszczać rzeczywistość, dlatego wymagają informacji o metodzie i zakresie pomiaru.

W 2025 roku emisja gazów cieplarnianych przypadająca na jednego pracownika ERGO Hestii była o 44 proc. niższa niż w roku bazowym 2019. Wynik obejmuje między innymi energię, papier, wodę, odpady i podróże służbowe. Na jego wysokość wpłynęły dwa czynniki: ograniczenie całkowitych emisji oraz wzrost zatrudnienia. Nie oznacza to więc, że bezwzględna emisja całej organizacji spadła dokładnie o 44 proc.

Firma przedstawia również emisje według metodologii ESRS, obejmującej bezpośrednią działalność, zakupioną energię i pozostałe emisje pośrednie. W tym ujęciu całkowity ślad węglowy liczony metodą market-based był w 2025 roku o 44 proc. mniejszy niż rok wcześniej. Największą zmianę odnotowano w emisjach związanych z inwestycjami, które zmniejszyły się ponadtrzykrotnie. Jednocześnie wzrosły emisje przypisane do zakupionych towarów i usług. To ważne zastrzeżenie, ponieważ rzetelna ocena wpływu wymaga pokazania zarówno poprawy, jak i obszarów, w których trend był niekorzystny.

Całość energii elektrycznej wykorzystywanej przez grupę była w 2025 roku pokryta gwarancjami pochodzenia z odnawialnych źródeł. Jednocześnie firma zużywała o 28 proc. mniej energii niż w 2019 roku. Organizacja utrzymuje system zarządzania środowiskowego zgodny z normą ISO 14001 oraz unijnym systemem EMAS, który wiąże się z audytami i publicznym raportowaniem wyników środowiskowych.

Strategia „TROSKA” przewiduje utrzymanie do 2030 roku pełnego pokrycia zużycia energii elektrycznej gwarancjami pochodzenia z OZE. ERGO Hestia chce także ograniczyć intensywność emisji o kolejne 10 proc. względem 2025 roku i nie przekraczać rocznego zużycia energii na poziomie 11,5 tys. MWh. Co roku ma również realizować co najmniej jeden projekt środowiskowy.

Ubezpieczenia mogą wspierać transformację

Ślad środowiskowy ubezpieczyciela nie sprowadza się do energii zużywanej w biurach czy samochodów służbowych. Znaczenie ma również sposób konstruowania produktów, oceny ryzyka i likwidacji szkód.

Jednym z przykładów jest zasada naprawy uszkodzonego sprzętu zamiast jego automatycznej wymiany. W 2025 roku naprawionych zostało osiem na dziesięć urządzeń elektronicznych obsługiwanych w opisanym w raporcie procesie. Według szacunków firmy pozwoliło to uniknąć powstania około 105 tys. sztuk elektroodpadów.

ERGO Hestia oferuje również ochronę między innymi dla instalacji fotowoltaicznych, samochodów elektrycznych i infrastruktury ładowania. W ubezpieczeniach dla firm wykorzystuje sensory, które monitorują pracę urządzeń i ostrzegają o nieprawidłowościach, zanim dojdzie do awarii. Z kolei klauzula odbudowy pozwala po szkodzie zastosować rozwiązania wspierające gospodarkę obiegu zamkniętego, nawet jeśli są one droższe od standardowego odtworzenia mienia.

Strategia zakłada także rozwijanie kompetencji osób, które oferują ubezpieczenia klientom. Każdego roku szkolenia dotyczące zrównoważonych produktów, ryzyka klimatycznego i ESG ma przechodzić 200 pośredników.

Zrozumiała oferta też jest elementem odpowiedzialności

W strategii „TROSKA” kwestie środowiskowe są jednym z sześciu obszarów. Pozostałe obejmują relacje z interesariuszami, odpowiedzialną sprzedaż, wpływ społeczny, komunikację oraz warunki pracy.

W przypadku ubezpieczyciela szczególne znaczenie ma sposób prezentowania oferty. Produkt może zapewniać szeroki zakres ochrony, ale jego wartość dla klienta maleje, jeśli warunki są niezrozumiałe albo dostęp do usługi jest utrudniony. Dlatego jednym z celów na koniec 2026 roku jest objęcie całej organizacji zmianami związanymi z prostym językiem. Do 2027 roku ogólne warunki głównych ubezpieczeń detalicznych mają uzyskać certyfikaty prostego języka Uniwersytetu Wrocławskiego.

Do 2030 roku produkty i usługi dla klientów indywidualnych mają być dostępne dla osób z niepełnosprawnościami we wszystkich kanałach sprzedaży. W nowej platformie sprzedażowej ma się również znaleźć oferta przygotowana z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami i klientów powyżej 65. roku życia. Strategia obejmuje ponadto utrzymanie certyfikatów dotyczących bezpieczeństwa informacji i usług chmurowych oraz dalsze przeciwdziałanie missellingowi, czyli oferowaniu produktów niedopasowanych do potrzeb klienta.

Odpowiedzialność ma dotyczyć także łańcucha dostaw. Firma chce utrzymać podpisane kodeksy postępowania z dostawcami i wykonawcami odpowiadającymi za 80 proc. wartości zakupów oraz regularnie sprawdzać ich wiarygodność. Jednocześnie część punktów sprzedaży ma co roku przechodzić szkolenia z obsługi klientów o różnorodnych potrzebach.

Siedziba główna ERGO Hestii w Sopocie, położona w bezpośrednim sąsiedztwie morza Foto: mat. pras.

Dostępność mierzona udziałem w zatrudnieniu

Na koniec 2025 roku osoby z niepełnosprawnościami stanowiły 4,46 proc. pracowników Grupy ERGO Hestia. Siedem na dziesięć z nich pracowało na stanowiskach specjalistycznych lub menedżerskich. Kobiety zajmowały nieco ponad połowę stanowisk kierowniczych, a wskaźnik zaangażowania pracowników wyniósł 85 proc.

Strategia zakłada, że do 2030 roku w grupie będzie pracować 200 osób z niepełnosprawnościami. Firma chce jednocześnie utrzymywać równy udział kobiet i mężczyzn na stanowiskach menedżerskich oraz skorygowaną lukę płacową na poziomie nieprzekraczającym 3 proc.

Co najmniej 50 osób z niepełnosprawnościami rocznie ma otrzymywać możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w programie stażowym Fundacji Integralia, realizowanym wspólnie z innymi pracodawcami. Do 2030 roku certyfikat „Obiekt bez barier” mają utrzymać również budynki ERGO Hestii w Gdańsku i Sopocie.

W 2025 roku ERGO Hestia przeznaczyła na darowizny i sponsoring łącznie 10,8 mln zł. Pracownicy wzięli udział w 20 inicjatywach wolontariackich, poświęcając na nie ponad 1,5 tys. godzin. Do 2030 roku liczba osób zaangażowanych w wolontariat ma wzrosnąć o jedną piątą względem poziomu z 2025 roku.

Liczy się możliwość rozliczenia wyników

„TROSKA” porządkuje działania ERGO Hestii w sześciu obszarach: transformacja, relacje z interesariuszami, odpowiedzialna sprzedaż, społeczeństwo, komunikacja i atrakcyjny pracodawca. Wartość strategii nie wynika jednak z samego akronimu ani liczby opisanych inicjatyw. Ważniejsze jest to, czy firma podała termin, wartość bazową i sposób oceny postępu.

Nie każdy cel jest równie precyzyjny. Część można łatwo zweryfikować, jak poziom zużycia energii, udział osób z niepełnosprawnościami w zatrudnieniu czy wysokość luki płacowej. Inne dotyczą realizacji pojedynczego programu lub projektu w ciągu roku, co mówi więcej o aktywności niż o jej rezultacie. Rozróżnienie między wykonanym działaniem a osiągniętym efektem będzie istotne przy ocenie kolejnych raportów.

ERGO Hestia deklaruje, że raport ESG będzie publikowany co roku. Strategia przewiduje również coroczne spotkanie z interesariuszami poświęcone konsultacji tematów ważnych dla firmy. Dopiero kolejne publikacje pokażą więc, czy cele zostały osiągnięte, które działania rzeczywiście przyniosły zmianę i gdzie konieczna będzie korekta przyjętego planu.

Raport za 2025 rok dostarcza punktów odniesienia. Strategia „TROSKA” określa kierunek i część mierników. Najważniejsze będzie teraz konsekwentne porównywanie wyników rok do roku, także wtedy, gdy dane nie będą działały na korzyść firmy. Właśnie taka przejrzystość odróżnia zarządzanie wpływem od komunikacji opartej wyłącznie na dobrze brzmiących deklaracjach.

Materiał przygotowany przez ERGO HESTIĘ