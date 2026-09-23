MATERIAŁ PRZYGOTOWANY PRZEZ GRUPĘ ENEA

Realizujemy ambitny program inwestycyjny, utrzymujemy stabilne wyniki finansowe i kontynuujemy naszą transformację – z dynamicznie rosnącym udziałem OZE, a wkrótce również magazynów energii – podkreśla prezes Enei, Grzegorz Kinelski. – Nasze kierunki strategiczne pozostają bez zmian. Koncentrujemy się na tworzeniu długoterminowej wartości i budowaniu konkurencyjności firmy. Działamy krok po kroku, z zaangażowaniem i konsekwencją. Priorytetem pozostaje bezpieczne dostarczanie energii naszym klientom, przy jednoczesnym zwiększaniu wartości dla akcjonariuszy – dodaje.

Cele inwestycyjne i biznesowe grupy są realizowane równolegle z działaniami w obszarach środowiskowym, społecznym i zarządczym, które porządkuje Strategia Zrównoważonego Rozwoju do 2035 roku.

Opiera się ona na czterech filarach. Pierwszy, „Energia z poszanowaniem klimatu”, zakłada przyspieszenie dekarbonizacji, rozwój odnawialnych źródeł energii i magazynów energii. Drugi, „Natura dla przyszłych pokoleń”, obejmuje działania na rzecz ograniczania wpływu na środowisko, ochrony zasobów wodnych oraz bioróżnorodności.

Kolejne dwa filary koncentrują się na relacjach z interesariuszami. „Efektywna współpraca dla wzmacniania relacji” zakłada inwestycje w pracowników, ich bezpieczeństwo pracy oraz odpowiedzialny łańcuch dostaw. Z kolei „Aktywny partner dla społeczności” dotyczy budowania relacji z klientami i społecznościami lokalnymi w sposób wspierający transformację energetyczną.

– ESG zaczyna się od codziennych wyborów: od dbałości o bezpieczeństwo, efektywność energetyczną i środowisko pracy, po otwartość na współpracę i rozwój kompetencji – mówi Izabela Rakuć-Kochaniak, dyrektorka Departamentu ESG w Enei. – To także szansa, by realnie wpływać na przyszłość energetyki w Polsce i kształtować standardy odpowiedzialnego przywództwa – dodaje.

Izabela Rakuć-Kochaniak, dyrektorka Departamentu ESG w Enei Foto: mat. pras.

Inwestycje w transformację energetyczną

Strategia Rozwoju Enei do 2035 roku zakłada realizację programu inwestycyjnego o wartości 108 mld zł. Największa część tych środków zostanie przeznaczona na rozwój odnawialnych źródeł energii, energetyki gazowej, magazynów energii oraz infrastruktury dystrybucyjnej.

Jednym z kluczowych projektów są dwa nowoczesne bloki gazowo-parowe, które powstają w Elektrowni Kozienice. Ich łączna moc elektryczna brutto przekroczy 1,3 GWe. Inwestycja zwiększy bezpieczeństwo pracy krajowego systemu elektroenergetycznego i będzie ważnym elementem procesu transformacji energetycznej całej grupy.

Równolegle realizowane są działania dekarbonizacyjne w innych obszarach działalności. W Elektrowni Połaniec bloki od 2 do 7 wytwarzają energię z udziałem energetycznym biomasy na poziomie 40 proc., a podobny projekt planowany jest również w Elektrowni Kozienice. Dalszemu zwiększaniu wykorzystania biomasy służyć będzie trwająca budowa magazynu biomasy wraz z nowoczesną infrastrukturą logistyczną w Elektrowni Połaniec. Wartość inwestycji wynosi 307 mln zł. Projekt pozwoli na sprawną i bezpieczną obsługę rosnącego wykorzystania biomasy, zwiększy udział paliw odnawialnych w produkcji energii oraz wesprze stabilną pracę bloków energetycznych i bezpieczeństwo dostaw energii. Opracowano także ścieżki dekarbonizacji dla instalacji w Enei Ciepło i MEC Piła, obejmujące modernizację źródeł wytwórczych, rozwój kogeneracji, wykorzystanie biomasy oraz wdrażanie rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną.

Systematycznie rozwija się także segment odnawialnych źródeł energii. Grupa Enea przeprowadziła trzy akwizycje farm wiatrowych o łącznej mocy 199,9 MW, z czego 23 MW znajduje się obecnie w budowie. Zakończono również budowę farmy wiatrowej o mocy 20 MW w Bejscach oraz pozyskano spółki projektowe i projekty fotowoltaiczne o łącznej mocy przekraczającej 190 MW.

Istotnym elementem transformacji będą również magazyny energii. Na terenach elektrowni Kozienice i Połaniec planowana jest budowa magazynów o mocy około 200 MW. Projekty tych instalacji są już gotowe. Jednocześnie Enea Nowa Energia złożyła wnioski o określenie technicznych warunków przyłączenia dla magazynów energii o łącznej mocy około 1 GW.

Inwestycje w nowoczesną sieć

Transformacja energetyczna wymaga rozwoju infrastruktury dystrybucyjnej. Dlatego Enea w ubiegłym roku przeznaczyła rekordowe 2,7 mld zł na rozwój i modernizację sieci elektroenergetycznej.

Zakończono siedem kluczowych inwestycji sieciowych na napięciu 110 kV oraz podpisano umowy z czterema producentami liczników zdalnego odczytu. Obejmują one instalację 3 mln urządzeń u odbiorców i mają wartość około 1,3 mld zł.

Spółka rozwija także rozwiązania zwiększające elastyczność i bezpieczeństwo funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Obejmują one m.in. narzędzia wspierające pracę systemu, usprawnienia w procesie przyłączania nowych źródeł odnawialnych do sieci oraz rozwój systemów komunikacji i zarządzania infrastrukturą.

Za inwestycjami infrastrukturalnymi idą również działania organizacyjne. Enea konsekwentnie poprawia wskaźniki niezawodności dostaw energii elektrycznej, które należą obecnie do najlepszych wśród największych operatorów systemów dystrybucyjnych w Polsce. Spółka rozwija również takie rozwiązania, jak IDC, Interwencyjna Dostawa Mocy Czynnej oraz IRB, wspierające bezpieczne funkcjonowanie krajowego systemu elektroenergetycznego.

Grupa Enea systematycznie rozwija segment odnawialnych źródeł energii Foto: mat. pras.

Finansowanie i rozwój organizacji

Skala realizowanych projektów wymaga stabilnego finansowania. Wśród najważniejszych źródeł pozyskanego kapitału znajdują się m.in. pożyczka Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 10 mld zł przeznaczona na rozbudowę i modernizację infrastruktury elektroenergetycznej, 1,15 mld zł środków pozyskanych z programu RePowerEU dla terenów wiejskich oraz 123 mln zł dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Równolegle Grupa Enea realizuje zmiany organizacyjne wynikające z nowej strategii. Obejmują one uproszczenie ładu korporacyjnego, wzmacnianie kompetencji spółek operacyjnych oraz rozwój pracowników. Po raz pierwszy w historii firmy przeprowadzono również badanie zaangażowania pracowników obejmujące całą organizację.

Cyfrowa Enea bliżej klientów

Transformacja jest widoczna także dla klientów. Z aplikacji mobilnej Moja Enea korzysta już niemal 200 tys. użytkowników. Spółka rozwija nowe narzędzia pomiaru satysfakcji klientów, obejmujące ocenę jakości obsługi, poziomu lojalności oraz gotowości do rekomendowania usług.

Trwają również prace nad dalszą cyfryzacją procesów. Powstaje platforma do zawierania umów online, a klienci mogą już korzystać z pilotażowej formuły zawierania umów w biurach obsługi klienta przy wykorzystaniu tabletów.

W obszarze cyfrowym Enea rozwija rozwiązania związane ze sztuczną inteligencją oraz cyberbezpieczeństwem, które wspierają zarówno obsługę klientów, jak i funkcjonowanie całej organizacji.

Budowanie wartości i konkurencyjności

Realizowane inwestycje oraz zmiany organizacyjne mają wspólny cel: budowę długoterminowej wartości i wzmacnianie konkurencyjności grupy. Rozwój odnawialnych źródeł energii, nowych mocy wytwórczych, magazynów energii i nowoczesnej infrastruktury sieciowej ma zapewnić stabilny rozwój firmy w kolejnych latach oraz zwiększać bezpieczeństwo energetyczne kraju.

MATERIAŁ PRZYGOTOWANY PRZEZ GRUPĘ ENEA