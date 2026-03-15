ESG podnosi nasz poziom świadomości dotyczący zarządzania przedsiębiorstwem i wskazuje te elementy, które są krytyczne – mówiła w niedawnej rozmowie z „Rzeczpospolitą” Dalida Gepfert, wiceprezeska Enei ds. korporacyjnych. – Pokazuje, czy wystarczająco uwzględniamy inwestycje środowiskowe i w rozwój potencjału pracowników. Czy angażujemy się w życie lokalnych społeczności, w ramach których funkcjonujemy – dodawała.

Przewodnikiem po tych obszarach ma być opublikowana w listopadzie Strategia Zrównoważonego Rozwoju GK Enea do 2035 r., ściśle związana z opublikowaną rok wcześniej Strategią Rozwoju GK Enea do 2035 r. Opiera się ona na czterech filarach. Pierwszy ściśle wiąże się z podstawową działalnością firmy: Energia z poszanowaniem klimatu – co oznacza przyspieszenie dekarbonizacji, rozwój OZE i magazynów energii. Drugi – Natura dla przyszłych pokoleń – dotyczy zaś tego, jak działalność ta wpływa na otoczenie. Obejmuje działania na rzecz zmniejszenia zanieczyszczeń i gospodarki o obiegu zamkniętym oraz ochrony zasobów wodnych i bioróżnorodności.

Kolejne dwa filary poświęcone są bardziej pośredniemu wpływowi firmy na środowisko, w jakim funkcjonuje. Efektywna współpraca dla wzmacniania relacji to filar, w ramach którego Enea chce inwestować we własnych pracowników, w ich bezpieczeństwo pracy oraz odpowiedzialny łańcuch dostaw. Natomiast filar Aktywny partner dla społeczności zakłada takie układanie współpracy z klientami i społecznościami lokalnymi, by odbywała się ona w duchu transformacji energetycznej.

Olbrzymie nakłady na transformację

Uwzględniając to, że Strategia Zrównoważonego Rozwoju GK Enea do 2035 r. jest częścią Strategii Rozwoju GK Enea do 2035 r., warto pamiętać o rozmachu inwestycyjnym zaplanowanym w drugim z tych dokumentów. Realizacja celów inwestycyjnych wyznaczonych w strategii Grupy ma docelowo pochłonąć 107,5 mld zł, z czego lwia część przypadnie na inwestycje w rozwój OZE, źródeł gazowych, magazynów energii i obszar dystrybucji – co przyniesie spadek emisyjności, znacząco przybliży firmę do neutralności klimatycznej i umocni pozycję Enei jako odpowiedzialnego lidera sektora energetycznego w Polsce.

Ostatni rok był okresem, w którym zaplanowane zmiany zachodziły z impetem. W Elektrowni Kozienice mają powstać dwa nowoczesne bloki gazowo-parowe (rozpoczną prace w 2029 r.) o łącznej nominalnej mocy elektrycznej brutto ponad 1,3 GWe. W Elektrowni Połaniec zazieleniono bloki węglowe, od nr 2 do nr 7: od stycznia wytwarzają energię z udziałem energetycznym biomasy na poziomie 40 proc. – a podobny projekt ma zostać zrealizowany też w Kozienicach.

W szybkim tempie rośnie potencjał należących do firmy odnawialnych źródeł energii. Tylko w ciągu ostatniego roku przeprowadzono trzy akwizycje farm wiatrowych o łącznej mocy wytwórczej 199,9 MW (z tego 23 MW w budowie), zakończono budowę farmy wiatrowej o mocy 20 MW w Bejscach oraz zakupiono spółki projektowe i projekty fotowoltaiczne o łącznej mocy ponad 190 MW. Na terenach elektrowni Kozienice i Połaniec planowane są magazyny energii o mocy ok. 200 MW – ich projekty są już gotowe. Spółka Enea Nowa Energia złożyła wnioski o określenie technicznych warunków przyłączenia na magazyny o łącznej mocy około 1 GW.

Efektywność transformacji zapewnia sprawna sieć dystrybucyjna – dlatego Enea przeznaczyła też rekordowe 2,7 mld zł na inwestycje w tym zakresie, tylko w minionym roku. Zakończono siedem kluczowych inwestycji w obszarze infrastruktury sieciowej na napięciu 110 kV, podpisano umowy z czterema producentami liczników zdalnego odczytu (obejmujące instalację u odbiorców 3 mln liczników o wartości 1,3 mld zł). Za tymi działaniami kryje się też olbrzymi wysiłek organizacyjny, m.in. poprawa wskaźników niezawodności dostaw energii elektrycznej (są dziś najlepsze wśród czterech największych dystrybutorów energii w kraju), uruchomienie narzędzi wspierających funkcjonowanie systemu (IDC – Interwencyjna Dostawa Mocy Czynnej oraz IRB – Interwencyjna Regulacja Mocy Biernej), usprawnienie komunikacji z wytwórcami OZE, efektywności i transparentności ich przyłączania do sieci, wprowadzenie nowych produktów taryfowych, realizacja budowy systemu łączności dyspozytorskiej.

Z myślą o pracownikach i klientach

Efektywność i finalne rezultaty wdrażanych zmian będą też w dużej mierze zasługą pozyskanego finansowania oraz zmian modelu działania. W pierwszym przypadku warto wspomnieć choćby o uzyskaniu pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 10 mld zł na rozbudowę i modernizację infrastruktury elektroenergetycznej Grupy, pozyskaniu 1,15 mld zł z programu RePowerEU dla terenów wiejskich (wartość programu przekracza 4 mld zł) czy 123 mln zł dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Bazując na nowych strategiach, zmienia się model zarządzania Grupą, co obejmuje uproszczenie wcześniejszego ładu korporacyjnego, przeniesienie centrów kompetencyjnych do spółek Grupy i powierzenie roli spółki holdingowej Enea S.A. Praktycznie na wszystkich szczeblach realizowane są plany rozwoju i doskonalenia kadry, po raz pierwszy w historii firmy przeprowadzono badanie zaangażowania pracowników.

Zmiany mogą dostrzec także klienci firmy. Niemal 200 tys. użytkowników korzysta już z wdrożonej aplikacji mobilnej Moja Enea. Uruchomiono nowe modele badania satysfakcji klienta, które objęły również pomiar lojalności i skłonności do polecania (NPS) oraz satysfakcji z obsługi (CSAT). W fazie projektowania jest platforma do zawierania umów online, a klienci mogą już skorzystać z pilotażowej formuły zawierania umów w BOK z wykorzystaniem tabletów. W sferze cyfrowej Enea wdraża rozwiązania związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji oraz nowoczesnych rozwiązań z obszaru cyberbezpieczeństwa.

– W toku realizacji kolejnych projektów rozwojowych widzimy wyraźnie, że konsekwentne inwestowanie w aspekt środowiskowy, społeczny i zarządczy wzmacnia naszą konkurencyjność – podkreśla Dalida Gepfert. – Włączając ESG do wszystkich procesów – od inwestycji, przez handel energią, relacje z pracownikami i lokalnymi społecznościami – podjęliśmy świadomą decyzję biznesową, która pozwala nam zwiększać efektywność operacyjną i budować trwałą wartość dla klientów. Dlatego ESG będzie jednym z najważniejszych obszarów naszego rozwoju i jedną z kluczowych sił napędowych – dodaje.

Budowanie wartości i konkurencyjności firmy

Jak podkreślała wiceprezeska zarządu Enei w rozmowie z „Rzeczpospolitą”, porządkowanie finansów, jawność i przejrzystość – także w kontekście środowiskowym – pozwalają optymalizować wszystkie obszary działalności firmy. – Dzięki ESG jesteśmy w stanie w 100 proc. mieć pewność, czym dysponujemy i na co wydajemy pieniądze – mówiła. Raporty ESG, które zobowiązana jest składać firma tak wielka jak Enea, mają odzwierciedlać rzeczywisty stan spółek w czytelnej i przejrzystej formie.

A co równie istotne, ESG pozwala łączyć korzyści biznesowo-finansowe z szeroko rozumianymi korzyściami dla otoczenia. – Strategia wymaga od nas np. wyższych norm dotyczących gospodarowania zasobami wody. Początkowo wymaga to sporych nakładów, ale dzięki inwestycjom i ograniczeniu poboru wody długofalowo oszczędzamy nakłady na to dobro. Oszczędzając wodę, przysłużymy się naszej lokalnej społeczności, ale też środowisku w szerokim ujęciu – opowiadała Dalida Gepfert. – W każdym obszarze naszego biznesu musimy konsekwentnie zadawać sobie pytanie, co możemy zrobić lepiej, żeby konsumować mniej zasobów i jak najszerzej uczestniczyć w gospodarce obiegu zamkniętego – przypominała.

Strategia ESG odgrywa dziś kluczową rolę w działalności nowoczesnych koncernów energetycznych, ponieważ pozwala łączyć cele biznesowe z odpowiedzialnością za środowisko, społeczeństwo i wysoki standard zarządzania. W naszej branży szczególne znaczenie ma aspekt środowiskowy – każda decyzja inwestycyjna czy operacyjna powinna uwzględniać jej wpływ na otoczenie. Równie ważny jest wymiar społeczny: budowanie trwałych relacji z interesariuszami, troska o bezpieczeństwo pracowników oraz wspieranie rozwoju społeczności lokalnych. Istotnym filarem jest także ład korporacyjny, oparty na transparentności zarządzania, odpowiedzialnym podejmowaniu decyzji i skutecznym zarządzaniu ryzykiem. Konsekwentne wdrażanie strategii ESG traktujemy jako fundament transformacji energetycznej i długoterminowego rozwoju naszej firmy – podkreśla Izabela Rakuć-Kochaniak, dyrektorka Departamentu ESG w Enei.

Realizujemy ambitny program inwestycyjny, utrzymujemy stabilne wyniki finansowe i kontynuujemy naszą transformację – z dynamicznie rosnącym udziałem OZE, a wkrótce również magazynów energii. Nasze kierunki strategiczne pozostają bez zmian. Koncentrujemy się na tworzeniu długoterminowej wartości i budowaniu konkurencyjności firmy. Działamy krok po kroku, z zaangażowaniem i konsekwencją. Priorytetem pozostaje bezpieczne dostarczanie energii naszym klientom przy jednoczesnym zwiększaniu wartości dla akcjonariuszy.

