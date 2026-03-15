Inwestorzy coraz bardziej skręcają w zieloną stronę

W artość aktywów zgromadzonych w funduszach zrównoważonych wzrosła w Polsce w 2025 r. aż o 49 proc., do 33,8 mld zł – podaje portal analizy.pl. Ich udział w rynku funduszy detalicznych wzrósł o ponad 1 pkt proc., do 11,2 proc., dzięki zmianie klasyfikacji kilku działających już funduszy, a także dzięki nowym wpłatom.

Globalne trendy

Ta dynamika wpisuje się w globalne trendy, które pokazują systematyczny wzrost zielonych aktywów.

– Oczywiście, część inwestorów reaguje na koniunkturę, modne tematy czy zmiany polityczne, stąd m.in. odpływy z funduszy zrównoważonych w drugiej połowie 2025 r. Nie zmienia to jednak długoterminowego trendu: wartość aktywów zrównoważonych w Europie na koniec 2025 r. przekroczyła 3 bln dol. – wskazuje Anna Link, dyrektorka wykonawcza obszaru zrównoważonego rozwoju i agrobiznesu w Banku BNP Paribas.

Eksperci zgodnie twierdzą, że ESG jest coraz częściej jednym z elementów współpracy w zakresie projektów finansowych. Dla inwestorów to część budowania wartości w długim terminie. Szczególnie inwestorzy instytucjonalni włączają kryteria ESG do analiz.

– Decyzje inwestycyjne w przeważającej mierze oparte są na czynnikach finansowych, ale kwestie ESG najczęściej już nie są traktowane jako stojące w sprzeczności z nimi, tylko jako budujące przewagę finansową w dłuższym terminie – mówi Roksana Obuchowska, menedżer ds. relacji z międzynarodowymi instytucjami finansowymi z Santander Bank Polska. Dodaje, że ESG przestaje być jedynie trendem, jak to było jeszcze kilka lat temu, a staje się elementem zarządzania ryzykiem regulacyjnym, reputacyjnym i biznesowym. Inwestorzy zwracają szczególną uwagę na jakość danych ESG, transparentność raportowania oraz realny wpływ działań spółek, a nie tylko deklaracje.