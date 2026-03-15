Dane demograficzne dla polskiego rynku pracy są jednoznaczne: do 2035 roku populacja osób w wieku produkcyjnym zmniejszy się o 2,1 mln osób. Ten 12,6-proc. spadek wymusza na organizacjach rewizję dotychczasowych strategii rekrutacyjnych. Najnowsza publikacja należącej do ERGO Hestii Fundacji Integralia, oparta na twardych danych GUS, PFRON oraz ZUS, rzuca nowe światło na grupę 1,06 mln osób z niepełnosprawnościami, które pozostają poza obiegiem zawodowym, stanowiąc realną i wymierną odpowiedź na rynkowe niedobory.

Diagnostyka luki zatrudnieniowej

Obecna sytuacja na rynku pracy charakteryzuje się znacznym dystansem wskaźników aktywności. Podczas gdy w całym społeczeństwie wskaźnik ten oscyluje wokół 73,4 proc., wśród osób z niepełnosprawnościami wynosi on zaledwie 33,1 proc. Ta 40-punktowa luka jest dwukrotnie wyższa niż średnia w Unii Europejskiej.

Jak wskazują autorzy raportu, zbliżenie się do europejskich standardów aktywizacji zawodowej oznaczałoby zasilenie rynku o dodatkowe 170 tys. wykwalifikowanych pracowników. Nie jest to liczba abstrakcyjna, lecz konkretne kompetencje i talenty, które przy odpowiednim podejściu mogą budować wartość dodaną w każdej nowoczesnej organizacji.

Agnieszka Szamal, Departament Marketingu i PR ERGO Hestii

Strategia zamiast litości

Współczesny biznes coraz częściej dostrzega, że inkluzywność to nie tylko element społecznej odpowiedzialności, ale przede wszystkim pragmatyczna decyzja biznesowa. Raport analizuje doświadczenia liderów rynku, takich jak Grupa ERGO Hestia, Accenture Polska, Santander Bank Polska, mBank czy Amazon. Wnioski płynące z tych organizacji są spójne: osoby z niepełnosprawnościami z powodzeniem odnajdują się na wymagających stanowiskach.

W samej Grupie ERGO Hestia już ponad 150 osób z niepełnosprawnościami zasila szeregi pracowników, przy czym około 70 proc. z nich realizuje zadania na stanowiskach specjalistycznych i menedżerskich. To dowód na to, że bariery kompetencyjne często istnieją jedynie w sferze wyobrażeń, a nie rzeczywistych możliwości kandydatów.

Przełamywanie barier mentalnych

Publikacja identyfikuje tzw. siedem grzechów głównych – zestaw najczęstszych wyzwań i obaw, które powstrzymują pracodawców przed otwarciem procesów rekrutacyjnych. Często wynikają one z mylnych przekonań o niskiej produktywności lub wysokich kosztach dostosowania stanowisk pracy.

Tymczasem statystyki obalają te obawy: aż 89,9 proc. aktywnych zawodowo osób z niepełnosprawnościami legitymuje się umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności. Ponadto zaledwie 7–10 proc. osób z ograniczeniami ruchu to użytkownicy wózków. Dla zdecydowanej większości pracowników „dostosowanie” oznacza jedynie drobne korekty ergonomiczne, a nie kosztowne przebudowy architektoniczne.

– Wyłączmy myślenie kategoriami litości czy pomocy. Rozmawiajmy o korzyściach ekonomicznych i kompetencjach – zaznacza Dagmara Senda, prezeska Fundacji Integralia. – Wtedy zatrudniamy człowieka, który wnosi do firmy konkretną wiedzę i umiejętności.

Kompas dla praktyków

Raport „Milion niewykorzystanych talentów 2026” to nie tylko diagnoza, ale przede wszystkim praktyczny „Kompas dla pracodawców”. Dokument zawiera konkretne narzędzia i rekomendacje osadzone w aktualnych realiach rynkowych.

Jednym z kluczowych elementów budowania inkluzywnego środowiska jest program „Sprawny staż”, którego czwarta edycja została właśnie podsumowana. Program ten otwiera drzwi korporacji przed studentami i absolwentami z orzeczeniem o niepełnosprawności, pozwalając im zdobyć pierwsze doświadczenia w profesjonalnym otoczeniu. Sukcesy uczestników potwierdzają, że odpowiednio przygotowany proces onboardingu pozwala pozyskać lojalnych i zmotywowanych pracowników.

Aktualnie trwa nabór do piątej edycji programu, co stanowi doskonałą okazję dla firm, by zweryfikować własne procesy i otworzyć się na nowe źródła talentów. Pełna wersja raportu, będąca drogowskazem dla każdego nowoczesnego menedżera, dostępna jest bezpłatnie na stronie Fundacji Integralia.

