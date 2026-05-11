Circoloco to impreza taneczna odbywająca się w klubie nocnym DC10 na Ibizie w Hiszpanii oraz w innych lokalizacjach na całym świecie. Circoloco gości artystów z gatunków muzyki elektronicznej, house i techno.

Circoloco w Pałacu Sobieskiego

W niedających się zrozumieć okolicznościach, dyrekcja Wilanowa zgodziła się gościć imprezę od godz. 16 w sobotę wieczorem do godz. 4 nad ranem w niedzielę. Skutkiem była nieprzespana noc mieszkańców Miasteczka Wilanów i okolicznych osiedli. A także zdewastowanie terenu i zasypanie go śmieciami.

Poprosiliśmy o komentarz ministrę Martę Cienkowską, Wilanów jest bowiem narodową instytucją kultury, podlegającą jej resortowi.

- Z niepokojem przyjęłam informacje dotyczące organizacji wydarzenia, które odbyło się na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w nocy z 9 na 10 maja 2026 r. – stwierdziła ministra. – W piśmie skierowanym do dyrektora Muzeum zaapelowałam o większą rozwagę w podejmowaniu decyzji dotyczących realizacji tego typu przedsięwzięć oraz o wnikliwą analizę ich konsekwencji – także wizerunkowych. Szanuję autonomię dyrektora instytucji, ale uważam, że w przypadku miejsca o tak wyjątkowym znaczeniu każda decyzja powinna być podejmowana ze szczególną odpowiedzialnością.

Marta Cienkowska, ministra kultury i dziedzictwa narodowego dodała:

– Jeszcze przed weekendowym koncertem Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego sygnalizowało swoje wątpliwości dotyczące organizacji wydarzenia. Departament Dziedzictwa Kulturowego MKiDN rekomendował ponowne przeanalizowanie decyzji, biorąc pod uwagę argumentację Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. W odpowiedzi dyrektor Muzeum deklarował gotowość wdrożenia wszystkich dodatkowych zaleceń oraz podkreślał, że ochrona zabytku pozostaje dla instytucji priorytetem.

Organizator Circoloco chce naprawić szkody?

Jak poinformowała ministra „pozostajemy w stałym kontakcie z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Dziś prowadzona jest kontrola dotycząca realizacji zaleceń konserwatorskich, które stanowiły podstawę zgody na organizację wydarzenia. Dalsze decyzje będą uzależnione od wyników tej kontroli”.

Awake Events, organizator „polskiej Ibizy” napisał na Facebooku: „Wszystkie elementy produkcyjne zamontowano w sposób odwracalny, bez trwałej ingerencji w teren. Demontaż rozpoczął się bezpośrednio po zakończeniu wydarzenia. Przedpole i dziedziniec są obecnie w trakcie rekultywacji. W ciągu najbliższych dni teren wróci do stanu pierwotnego.”