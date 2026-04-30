Nowy pomnik Banksy’ego, przedstawiający mężczyznę z twarzą zasłoniętą flagą, został ustawiony nocą w centrum Londynu. Dzieło po raz pierwszy zauważono w środę, a podpis artysty został umieszczony u podstawy cokołu.

Nieuchwytny twórca, znany z prowokacyjnych prac graffiti, potwierdził w czwartek po południu na Instagramie, że rzeźba jest jego autorstwa.

Nocna instalacja rzeźby Banksy'ego

Rzeźba przedstawia mężczyznę ruszającego krokiem marszowym z cokołu i niosącego dużą, powiewającą flagę, która zasłania mu twarz.

Film opublikowany przez Banksy’ego pokazuje transport pomnika do Westminsteru w środku nocy, a także ujęcia pobliskich pomników, w tym pomnika Winstona Churchilla. W nagraniu „przypadkowy przechodzień” zostaje zapytany o opinię na temat rzeźby i odpowiada: „Nie, nie podoba mi się”. W klipie zestawiono również obraz pomnika z migawkami z miasta, brytyjskimi flagami, czy strażnikiem w tradycyjnym, charakterystycznym nakryciu głowy.

Pomnik znajduje się na Waterloo Place w dzielnicy w Westminsterze, w pobliżu monumentów Edwarda VII, Florence Nightingale oraz pomnika wojny krymskiej. Natychmiast stał się obiektem zainteresowania turystów i mieszkańców Londynu. Po południu został odgrodzony tymczasowymi barierkami.

Choć Banksy znany jest przede wszystkim z graffiti, wcześniej tworzył także rzeźby. Jedną z nich był „Pijak”, zainstalowany w 2004 r. na Shaftesbury Avenue na londyńskim West Endzie. Była to interpretacja „Myśliciela” Rodina, która została usunięta wkrótce po ustawieniu.

Ostatnie prace Banksy’ego w Londynie

Najnowsza potwierdzona praca artysty w Londynie powstała w grudniu. Banksy przyznał wówczas, że stoi za muralem przedstawiającym dwoje dzieci leżących i patrzących w niebo. Dzieło było interpretowane jako komentarz do bezdomności – dzieci wskazywały na wieżę Centre Point, od dawna uznawaną za symbol kryzysu mieszkaniowego.

Foto: REUTERS/Jack Taylor

We wrześniu przed Royal Courts of Justice artysta stworzył mural ukazujący sędziego uderzającego młotkiem bezbronnego protestującego. Powstał on w czasie, gdy wiele osób aresztowano za trzymanie transparentów związanych z zakazaną grupą Palestine Action. Dzieło zostało później usunięte, a służba sądowa oświadczyła, że jest prawnie zobowiązana do zachowania charakteru budynku ze względu na jego status zabytku.

Tożsamość Banksy’ego znów pod znakiem zapytania

Agencja Reutera poinformowała niedawno, że zidentyfikowała artystę jako Robina Gunninghama z Bristolu, co zdaje się potwierdzać ustalenia podobnego śledztwa przeprowadzonego przez „Mail on Sunday” w 2008 r.. Gunningham zaprzeczył tym doniesieniom.

Prawnik Banksy’ego, Mark Stephens, powiedział Reutersowi, że artysta „nie zgadza się z tym, że wiele szczegółów zawartych w dochodzeniu jest prawdziwych”. Podkreślił również, że anonimowość twórcy jest kluczowa, ponieważ był on „poddawany obsesyjnym, groźnym i ekstremistycznym zachowaniom”.