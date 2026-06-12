Jak informuje portal Daily News Hungary, incydent skłonił Połączone Centrum Operacji Powietrznych NATO do ogłoszenia najwyższego stopnia gotowości dla węgierskich sił obronnych, co doprowadziło do poderwania pary myśliwców JAS-39 Gripen.

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Izraelski samolot uruchomił procedury kryzysowe

W zdarzeniu uczestniczył Airbus A321 obsługujący regularny rejs z Tel Awiwu do Pragi. Według premiera załoga samolotu nie odpowiadała na komunikaty przekazywane przez cywilną kontrolę ruchu lotniczego, co skłoniło władze NATO do uruchomienia standardowych procedur misji Air Policing.

Myśliwce Gripen należące do Węgierskich Sił Powietrznych zostały natychmiast skierowane do przechwycenia maszyny, jej identyfikacji oraz nawiązania kontaktu wzrokowego z załogą.

Krótko po starcie węgierscy piloci nawiązali kontakt wzrokowy z samolotem pasażerskim. Po przechwyceniu maszyny załoga Airbusa przywróciła łączność radiową z węgierskimi kontrolerami ruchu lotniczego. Zgodnie ze standardowymi procedurami NATO dotyczącymi ochrony przestrzeni powietrznej, myśliwce Gripen eskortowały samolot do momentu opuszczenia przez niego węgierskiej przestrzeni powietrznej.

Airbus kontynuował lot zgodnie z planem i o godz. 20:10 opuścił przestrzeń powietrzną Węgier, kierując się do Austrii. W dalszej części lotu nie odnotowano żadnych nieprawidłowości. Po zakończeniu misji węgierskie myśliwce bezpiecznie powróciły do swojej bazy macierzystej w Kecskemét.

Systemy NATO i Węgier zadziałały zgodnie z procedurami

Péter Magyar podkreślił, że zarówno służba dyżurna Węgierskich Sił Obronnych, jak i zintegrowany system obrony powietrznej NATO działały sprawnie przez cały czas trwania incydentu.

W oświadczeniu premiera zaznaczono, że alarm miał charakter prewencyjny, a sytuacja została opanowana po przywróceniu łączności z samolotem pasażerskim.

„Choć podobne incydenty zdarzają się stosunkowo rzadko, misje NATO w ramach programu Air Policing regularnie obejmują przechwytywanie i identyfikację cywilnych oraz wojskowych statków powietrznych, które nie utrzymują wymaganej łączności z kontrolą ruchu lotniczego” – komentuje Daily News Hungary.